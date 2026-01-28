Священник Островский: люди расплатятся за использование нейросетей

28 января 2026, 18:30

Фото: iStock/Dragos Condrea

Священник Русской православной церкви, настоятель храма Георгия Победоносца в Нахабино иерей Павел Островский заявил, что активное использование нейросетей в повседневной жизни может лишать людей свободного времени, которое они могли бы посвятить живому общению. Об этом он рассказал в беседе с изданием «Абзац».





По словам священнослужителя, искусственный интеллект сам по себе является лишь инструментом, однако его применение неизбежно имеет свою «цену».





«ИИ — это инструмент, который можно использовать. Но за это вы платите цену. В данном случае тем, что вы будете еще меньше времени проводить в реальной жизни. Это не хорошо и не плохо, это просто данность», — отметил Островский.