Священник Островский: люди расплатятся за использование нейросетей
Священник Русской православной церкви, настоятель храма Георгия Победоносца в Нахабино иерей Павел Островский заявил, что активное использование нейросетей в повседневной жизни может лишать людей свободного времени, которое они могли бы посвятить живому общению. Об этом он рассказал в беседе с изданием «Абзац».
По словам священнослужителя, искусственный интеллект сам по себе является лишь инструментом, однако его применение неизбежно имеет свою «цену».
«ИИ — это инструмент, который можно использовать. Но за это вы платите цену. В данном случае тем, что вы будете еще меньше времени проводить в реальной жизни. Это не хорошо и не плохо, это просто данность», — отметил Островский.
Он провёл параллель с появлением других технологий, которые меняли образ жизни общества. Так, по его словам, телевидение и интернет принесли много пользы, но одновременно повлияли на характер общения и досуга людей.
Иерей выразил мнение, что дальнейшее развитие искусственного интеллекта может усилить разобщённость в обществе. При этом, как подчеркнул Островский, сейчас многие воспринимают новые технологии с энтузиазмом, не до конца осознавая возможные долгосрочные последствия их массового внедрения.