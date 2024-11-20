The Times: США разрешила удары британскими Storm Shadow вглубь России

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Администрация президента США Джо байдена разрешила использовать британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на источники в руководстве Великобритании. При этом Лондон, как отмечается, не будет давать официальным заявлений, чтобы не дать России «стратегическое преимущество на поле боя».
По информации издания, хоть ракеты и производятся Великобританией, их применение невозможно без американских систем наведения, потому Лондон несколько месяцев подряд пытался уговорить Вашингтон дать зеленый свет на их использование Киевом.
Вместе с тем, уточняет газета, в правительственных британских кругах сомневаются, что разрешение на расширение радиуса использования Storm Shadow способно повлиять на исход украинского конфликта.
Напомним, накануне в Минобороны России сообщили, что ВСУ ночью 19 ноября нанесли удар шестью американскими дальнобойными ракетами ATACMS по объекту в Брянской области. Системы ПВО сбили пять целей, одна была повреждена и упала, вызвав пожар, который оперативно потушили. Ранее о получении Киевом разрешения на применение этого оружия для ударов вглубь России сообщала газета The New York Times/
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Вместе с тем, уточняет газета, в правительственных британских кругах сомневаются, что разрешение на расширение радиуса использования Storm Shadow способно повлиять на исход украинского конфликта.
Напомним, накануне в Минобороны России сообщили, что ВСУ ночью 19 ноября нанесли удар шестью американскими дальнобойными ракетами ATACMS по объекту в Брянской области. Системы ПВО сбили пять целей, одна была повреждена и упала, вызвав пожар, который оперативно потушили. Ранее о получении Киевом разрешения на применение этого оружия для ударов вглубь России сообщала газета The New York Times/
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Данил Пономарев