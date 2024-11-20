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The Times: США разрешила удары британскими Storm Shadow вглубь России

Фото: iStock/allanswart

Фото: iStock/allanswart

Администрация президента США Джо байдена разрешила использовать британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на источники в руководстве Великобритании. При этом Лондон, как отмечается, не будет давать официальным заявлений, чтобы не дать России «стратегическое преимущество на поле боя».
По информации издания, хоть ракеты и производятся Великобританией, их применение невозможно без американских систем наведения, потому Лондон несколько месяцев подряд пытался уговорить Вашингтон дать зеленый свет на их использование Киевом.

Вместе с тем, уточняет газета, в правительственных британских кругах сомневаются, что разрешение на расширение радиуса использования Storm Shadow способно повлиять на исход украинского конфликта.



Напомним, накануне в Минобороны России сообщили, что ВСУ ночью 19 ноября нанесли удар шестью американскими дальнобойными ракетами ATACMS по объекту в Брянской области. Системы ПВО сбили пять целей, одна была повреждена и упала, вызвав пожар, который оперативно потушили. Ранее о получении Киевом разрешения на применение этого оружия для ударов вглубь России сообщала ​газета The New York Times/

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Назвали организатора слухов о покушении на Рамзана Кадырова
Иноагент Гаджиев* назван организатором слухов о покушении на Рамзана Кадырова
20 ноября 2024, 14:19

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

Распространение слухов про якобы готовившееся покушение на главу Чеченской республики Рамзана Кадырова организовано бывшим депутатом Госдумы из Дагестана Магомедом Гаджиевым*. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на видеообращение Абдулы Мамадибирова и Мурада Гошдадова. Они утверждают, что Гаджиев втянул их в эту историю обманом.
«Ты обещал по 2,5 миллиона долларов каждому за то, что мы рассказали придуманную тобой байку про покушение на Рамзана (Кадырова. — Прим. ред.), оговаривать Сулеймана (Керимова. — Прим. ред.). Мы из-за тебя жизнью рисковали», — говорят Мамадибиров и Гошдадов на видеозаписи.
Гаджиев признан иноагентом в прошлом году. Тогда же он уехал из России. Экс-депутат является земляком Мамадибирова и Гошдадова.

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*Признан иноагентом в РФ.
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#иноагенты
#новости
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В ближайшее время ожидаются переговоры Путина и Трампа
Bloomberg: Путин и Трамп в ближайшее время пообщаются на счет Украины
20 ноября 2024, 13:56

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

В ближайшее время произойдут переговоры между российским лидером Владимиром Путиным и избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил обозреватель агентства Bloomberg Андреас Клут.
Уточняется, что Путин осудит с Трампом возможное решение по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистами сообщил, что президент России проводит международный телефонный разговор. С кем именно проходит беседа, он не уточнил. По его словам, подробности должны появиться в первой половине дня.

15 ноября Путин побеседовал по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем. Разговор состоялся по инициативе германской стороны. Беседа продлилась около часа. Шольц призвал Путина к скорейшему принятию мирного решения по Украине, чтобы достичь прочного и справедливого мира. Однако канцлер уточнил, что Германия продолжит поддерживать украинскую сторону, пока это необходимо.

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#путин
#президент
#дмитрий песков
#германия
#шольц
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Лидеры G20 не обращали внимание на Байдена на саммите в Бразилии
NYT: лидеры G20 не обращали внимание на Байдена на саммите в Бразилии
20 ноября 2024, 13:33

Джо Байден (Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин)

Лидеры стран G20 не обращали внимание на президента США Джо Байдена на саммите организации в Бразилии. Об этом пишет издание New York Times.
Согласно информации газеты, к моменту, когда Байден пришел к платформе для фотографии, лидеры государств G20 уже уходили. Уточняется, что нынешний глава Соединенных Штатов не попал на фото.

На саммите Байден пытался продвигать свои внешнеполитические цели, однако лидеры стра-участниц G20 уже сместили свое внимание с него на победившего на выборах Дональда Трампа.

Напомним, саммит G20 проходил в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября. В понедельник, 18 ноября, лидеры стран–участниц саммита G20 приняли итоговую декларацию.

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#саммит
#байден
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Путин проводит международный телефонный разговор: Кремль готовит сообщение
Песков: Путин проводит международный телефонный разговор, сообщение готовится
20 ноября 2024, 13:30

Владимир Путин (фото: kremlin.ru) С

Президент России Владимир Путин проводит международный телефонный разговор, Кремль готовит сообщение о его деталях. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистами. По его словам, подробности должны появиться в первой половине дня.
«В первой половине дня мы сообщим вам о международном телефонном разговоре, который у президента проходит», — отметил он.
Напомним, на прошлой неделе, 15 ноября, состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем. Беседа глав государств продлилась около часа. В ходе разговора Шольц призвал Путина к переговорам с Украиной, чтобы достичь прочного и справедливого мира. При этом канцлер обратил внимание, что Германия продолжит поддерживать украинскую сторону, пока это необходимо.

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#кремль
#путин
#телефон
#звонок
#политика
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Экс-главком НАТО предложил ввести силы ООН на Украину для урегулирования
20 ноября 2024, 12:20

Фото: iStock/travelview

Бывший главком войск НАТО в Европе Джеймс Ставридис для урегулирования конфликта на Украине предложил создать демилитаризованную зону, ввести туда силы ООН из Латинской Америки и Африки, а также отсрочить на несколько лет вступление Киева в Евросоюз и Североатлантический альянс. Своим мнением он поделился в статье для агентства Bloomberg. По его словам, также нужно учесть новые территориальные реалии — Крым и новые регионы остаются в составе России.
«Следующим шагом является достижение реального прекращения огня путем образования демилитаризованной зоны <...>, которую будут патрулировать противоборствующие стороны <...> Или, что, возможно, лучше, но менее вероятно, можно направить туда нейтральные силы ООН по поддержанию мира из Латинской Америки или Африки», — пояснил Ставридис.
Отправной точкой для начала переговоров, по мнению экс-командующего, должен стать отказ Украины от вступления в Евросоюз на пять лет, а в НАТО — на десять.

Ранее Ставридис заявлял, что избранный президент США Дональд Трамп может достичь урегулирования конфликта на Украине, вынудив ее отказаться от части территорий. По словам Ставридиса, после окончания СВО глава российского государства Владимир Путин останется с примерно 20% территории Украины, той частью, которую он сейчас контролирует. Экс-главком НАТО подчеркнул, что это не самый плохой сценарий развития событий.

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#рф
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В Белоруссии заявили о готовящемся военном вторжении в страну
В Беларуси заявили о готовящемся несколько лет военном вторжении в страну
20 ноября 2024, 12:07

Фото: istockphoto/Derek Brumby

Военное вторжение в Беларусь готовится по действующему уже несколько лет за границей плану. Как передает белорусский канал ОНТ, этапы и роли в нем уже расписаны.
«На Беларусь готовится военное вторжение. Уже несколько лет за рубежом действует план, в котором расписаны все роли и этапы», — говорится в Telegram-канале.

Уточняется, что вечером будет показан документальный фильм «Бесы: как хотят захватить Беларусь». Журналисты провели свое собственное расследование.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко лишил званий свыше 20 военных из-за действий на протестах. Сообщение опубликовано на сайте белорусского лидера.

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#мир
#белоруссия
#война
#новости
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Нарышкин раскрыл последствия обновления ядерной доктрины РФ
Нарышкин: обновление ядерной доктрины исключает победу над Россией на поле боя
20 ноября 2024, 11:24

Сергей Нарышкин (фото: kremlin.ru)

Обновление ядерной доктрины РФ исключает возможность победы над Россией на поле боя. Об этом заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью журналу «Национальная оборона». По его словам, на Западе понимают, что эти корректировки во многом обесценивают усилия США и НАТО по нанесению России стратегического поражения.
«Там понимают, что объявленные Путиным корректировки во многом обесценивают усилия США и НАТО по нанесению нашей стране «стратегического поражения», а планируемое расширение перечня оснований применения ядерного оружия фактически исключает возможность победы над Вооруженными силами России на поле боя», — пояснил он.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ, который вносит корректировки в ядерную доктрину Российской Федерации. Что это значит, какие изменения появились в документе и при каком условии Россия применит оружие массового поражения — в материале «Радио 1». Это событие стало крупным поводом для обсуждения за границей. К примеру, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отнесся к обновлению российской ядерной доктрины рационально, заявив, что она является ответной мерой. Он отметил, что у России должна быть возможность защищать себя, как и у стран НАТО.

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#сша
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Захарова назвала желание Макрона пожать руку Лаврову политикой «двух стульев»
20 ноября 2024, 09:25

Фото: iStock/Stockyme

Желание президента Франции Эммануэля Макрона пожать руку министру иностранных дел России Сергею Лаврову на саммите G20 в Бразилии является политикой «двух стульев». Так считает официальный представитель МИД России Мария Захарова, об этом она сказала в эфире радио «Sputnik».
«Зачем это Макрону. Возможно, это и есть то, что многие называют, глядя на Елисейский дворец, политикой двух стульев», — заявила Захарова.

Она отметила, что лично стала свидетелем, как Макрон совершил стремительный «нырок» в сторону Лаврова.

Накануне стало известно, что Макрон пожал руку Лаврову на саммите «Большой двадцатки». Французский лидер разыскал министра. При этом в кулуарах саммита Макрон поддержал разрешение США наносить удары дальнобойными ракетами ATACMS по территориям России.

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#рф
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В США раскрыли планы Трампа по санкциям против России
ТАСС: Трамп может смягчить санкции против России при урегулировании на Украине
20 ноября 2024, 08:47

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Кейтлин Оукс)

Избранный президент США Дональд Трамп может отменить или ослабить часть санкций против РФ, если конфликт на Украине будет урегулирован. Об этом в беседе с ТАСС сообщил представитель переходной команды будущего американского лидера.
Он отметил, что администрация Трампа намерена использовать гибкий подход, сочетая «кнуты и пряники» в отношениях с Москвой и Киевом. По его словам, новый глава американского государства не собирается действовать однобоко, ориентируясь только на Россию.

Собеседник агентства заключил, что Трамп может попытаться провести переговоры напрямую с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, «минуя Госдепартамент» США.

Напомним, инаугурация Дональда Трампа пройдет 20 января 2025 года. На выборах 5 ноября текущего года он одержал победу над кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис. Трамп уже занимал пост президента Соединенных Штатов в 2017-2021 годах.

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