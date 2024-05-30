«Ты упал на голову?»: Байден хамски ответил журналисту

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Президент Соединённых Штатов снова нахамил журналисту — в этот раз, отвечая на вопрос о возможной передаче полномочий главы страны вице-президенту Камале Харрис в случае переизбрания на второй срок. Об этом сообщает агентство C-SPAN.
В среду журналисты сопровождали Байдена в аэропорту города Филадельфия, где один из представителей издания спросила у главы Белого дома, будет ли он передавать полномочия президента Харрис в случае своего переизбрания, или же планирует отработать еще 4 года на этом посту.
Байден регулярно опускается до оскорблений в адрес мировых лидеров и сотрудников СМИ. До этого сообщалось о жалобах работников Белого дома на грубости со стороны главы государства, а в мае, выступая перед выпускниками военной академии Вест-Поинт в штате Нью-Йорк, президент Штатов в очередной раз позволил себе недипломатично высказаться о президенте России Владимире Путине, назвав того «жестоким тираном».
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«С тобой все в порядке? Ты упал на голову, или что?» - отреагировал американский лидер.
Байден регулярно опускается до оскорблений в адрес мировых лидеров и сотрудников СМИ. До этого сообщалось о жалобах работников Белого дома на грубости со стороны главы государства, а в мае, выступая перед выпускниками военной академии Вест-Поинт в штате Нью-Йорк, президент Штатов в очередной раз позволил себе недипломатично высказаться о президенте России Владимире Путине, назвав того «жестоким тираном».
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Алина Юрчак