На Украине зафиксировали случаи избиения и пыток в тюрьмах

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Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что в стране зафиксированы случаи пыток и избиения в тюрьмах. Он рассказал, что распространяемое видео старое. Об этом пишет РИА Новости.
Речь идет о Божковской колонии. События происходили там в 2022 году. Правоохранители сообщили, что там бьют заключенных.
Украинское издание «Страна» опубликовало несколько видео, как утверждается, издевательств над заключенным, а ГБР Украины сообщило о разоблачении масштабной системы пыток заключенных в украинских колониях.
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«Мы мгновенно отреагировали, провели расследование, передали дело в правоохранительные органы и уволили руководство колонии и сотрудников еще в июле 2023 года. Сегодняшняя новость – результат расследования», — рассказал он.
Украинское издание «Страна» опубликовало несколько видео, как утверждается, издевательств над заключенным, а ГБР Украины сообщило о разоблачении масштабной системы пыток заключенных в украинских колониях.
Бойцы ВС РФ доставляют важные грузы самоходной ванной, ставя врага в тупик. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова