Россиянка решила нанять киллера для убийства своего мужа, но была задержана

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В Белгороде задержали женщину, которая пыталась заказать киллера для убийства мужа. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
По версии следствия, женщина решила избавиться от 41-летнего мужа, для чего решила организовать убийство. Она обратилась к знакомому с просьбой подыскать киллера, который убил бы её мужа за 200 тысяч рублей. Мужчина понял серьёзность намерений женщины и обратился в полицию.
Сотрудники полиции подослали к женщине «киллера», который взял аванс в размере 100 тысяч рублей. Он сообщил ей о якобы успешном выполнении плана. После этого подосланный полицией «исполнитель» прибыл за остальной частью обещанной суммы. Тогда женщину задержали с поличным.
В отношении неё было возбуждено уголовное дело по статье об организации и приготовлении к убийству по найму.
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Сотрудники полиции подослали к женщине «киллера», который взял аванс в размере 100 тысяч рублей. Он сообщил ей о якобы успешном выполнении плана. После этого подосланный полицией «исполнитель» прибыл за остальной частью обещанной суммы. Тогда женщину задержали с поличным.
В отношении неё было возбуждено уголовное дело по статье об организации и приготовлении к убийству по найму.
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Анастасия Чинкова