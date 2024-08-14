«Ты воин и должен защищать Родину»: «вагнеровец» с тяжелым ранением бьется на передовой

Фото: istock/Semen Salivanchuk
Константин Ахманов из поселка Куженер продолжает защищать Родину на СВО, несмотря на тяжелое ранение. В свои 29 лет он имеет богатый опыт службы, включая службу в Псковской дивизии ВДВ и участие в боевых действиях в Африке в составе ЧВК «Вагнер».
Прибыв в Луганскую Народную Республику, Ахманов выполнял задачи штурмовика с пулеметом ПКМ, передает портал Pg12.ru. Несмотря на тяжелое ранение, полученное в апреле 2022 года, он продолжает бороться. Ахманов отметил, что работа с пулеметом требует высокой концентрации и мужества, особенно в условиях, когда враг активно пытается взять в окружение.
Он подчеркнул, что философия его службы проста.
Ахманов тяжело переживает нападение украинских боевиков на Курскую область, утверждая, что победа там недостижима для противника. Он верит в победу своей стороны и планирует вернуться в родное поселение Куженер после окончания спецоперации.
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«У нашего противника ВСУ взгляды фашистские. В 1943 году мы нацистам уже Курскую дугу показали. Поэтому успехов у них там не будет. А мы одержим Победу, освободим все наши земли», — говорит штурмовик.
Он подчеркнул, что философия его службы проста.
«Ты воин, и должен защищать свою Родину, не жалея себя. Достойная смерть — это награда», — заявил он.Ахманов также высказал мнение о том, что бойцы СВО нуждаются в юридической, психологической и медицинской помощи, и выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за создание фонда «Защитники Отечества». Этот фонд оказывает реальную поддержку участникам СВО и их семьям.
Ахманов тяжело переживает нападение украинских боевиков на Курскую область, утверждая, что победа там недостижима для противника. Он верит в победу своей стороны и планирует вернуться в родное поселение Куженер после окончания спецоперации.
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Елена Перлова