Тихановская рассказала, кто может свергнуть Лукашенко

Светлана Тихановская (Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий)
«Полк имени Калиновского» в составе Вооружённых сил Украины может активно способствовать силовому свержению Александра Лукашенко. Об этом заявила бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.
В интервью «Европейской правде» она заявила, что именно бойцы этого подразделения «освободят Белоруссию». По её словам, силовое свержение действующего президента возможно руками этого добровольческого формирования в составе ВСУ.
Тихановская утверждает, что многие жители республики якобы с уважением относятся к этому подразделению. Бывший кандидат на пост президента Белоруссии также добавила, что оппозиция должна быть готова к любому сценарию, в том числе силовому.
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«Хотелось бы, чтобы все произошло мирно, но кто знает, как оно будет», — сказала политик.
Тихановская утверждает, что многие жители республики якобы с уважением относятся к этому подразделению. Бывший кандидат на пост президента Белоруссии также добавила, что оппозиция должна быть готова к любому сценарию, в том числе силовому.
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Александр Бойцов