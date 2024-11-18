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Лукашенко лишил званий 21 военного из-за действий на протестах

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко лишил званий 21 бывшего военнослужащего и сотрудника силовых ведомств за их действия во время протестных акций в 2020 году. Данное сообщение появилось на сайте президента республики.
«В соответствии с указом бывшие военнослужащие и сотрудники различных силовых ведомств (лица начальствующего состава) лишены воинских и специальных званий — всего 21 человек», — передала пресс-служба белорусского президента.

Во время обострения общественно-политической ситуации в 2020 году военнослужащие и сотрудники силовых ведомств совершили противоправные действия — это не соотносится со статусом военнослужащего, отмечает пресс-служба Александра Лукашенко.



На территории Белоруссии более шести месяцев продолжались массовые протесты после выборов в президенты республики 9 августа 2020 года. На них победил Александр Лукашенко. Во время протестов задержали десятки тысяч человек.

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#выборы
Политолог Савельев озвучил цель второго срока Трампа
18 ноября 2024, 20:30

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Политолог Григорий Савельев высказал мнение о том, что основной цель новоизбранного президента США Дональда Трампа является войти в историю.
«Цель второго срока Трампа — войти в историю. Ни больше ни меньше. Президентом Трамп уже был, миллиардером тоже, его амбиции удовлетворены. Ему 78 лет, жизнь, как ни крути, заканчивается, и он думает о том, что оставит после себя. Хочет оставить процветающую Америку — помочь стране, которая дала ему всё», — заявил в беседе с «Вечерней Москвой» Савельев.

Такой же видит цель политолог Юрий Светов в разрешении нынешнего президента США Джо Байдена использовать американскую дальнобойную систему ATACMS для ударов по России.

«В силу того, что он отходит от большой политики, у него есть желание и отомстить, и в то же время попытаться войти в историю. В его решении есть две потенциальные основные цели. Первая – создать проблемы для Трампа, который заявлял о том, что хочет завершить этот конфликт. Вторая – надежда переломить ситуацию на Украине, таким образом Байден останется в истории человеком, который, по его замыслу, помог нанести поражение России», – приводит «Петербургский дневник» слова Светова.

Ранее политолог Дмитрий Журавлев заявил, что разрешение администрацией нынешнего президента США Джо Байдена Украине использовать американскую дальнобойную систему ATACMS для ударов по России может быть не столько стремлением помочь Владимиру Зеленскому, сколько желанием испортить жизнь новоизбранному лидеру страны Дональду Трампу.

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Axios: Между Маском и Эпштейном разразился конфликт из-за назначений на госпосты
18 ноября 2024, 20:08

Илон Маск (Фото: РИА Новости/ Виталий Тимкив)

Между советником избранного президента США Дональда Трампа по юридическим вопросам Борисом Эпштейном и американским предпринимателем Илоном Маском завязался конфликт из-за влияния в новой администрации, проинформировал Axios.
Маск и Эпштейн предпринимают попытки продвинуть своих ставленников на высокие посты в будущей администрации президента Соединённых Штатов Америки — это стало причиной конфликта. Источник Axios называет его «масштабным скандалом». Согласно его информации, Илон Маск также обвиняет оппонента в обнародовании информации о команде Дональда Трампа.

Сторонники выигравшего на выборах президента республиканца разделились на два лагеря. Первые смогли навести мосты с Маском, а вторые весьма раздражены его регулярным присутствием.

Ранее миллиардер Илон Маск в социальной сети X выразил мнение, что Демократическая партия Соединенных Штатов показала катастрофические результаты на выборах из-за потери связи с общественностью.

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#мнение
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Журавлев: Байден хочет испортить жизнь Трампу разрешением ВСУ бить вглубь РФ
18 ноября 2024, 20:01

Политолог Дмитрий Журавлев заявил, что разрешение администрацией нынешнего президента США Джо Байдена Украине использовать американскую дальнобойную систему ATACMS для ударов по России может быть не столько стремлением помочь Владимиру Зеленскому, сколько желанием испортить жизнь новоизбранному лидеру страны Дональду Трампу.
«Уходящая администрация уже ни за что не отвечает и может спокойно дать разрешение даже на массовый штурм. А у администрации Трампа потом возникнет огромное количество проблем из-за этого. Поэтому вполне возможно, что разрешение дано даже не для того, чтобы поддержать Зеленского, хотя демократическая администрация активно его поддерживала, а чтобы сильно испортить жизнь Трампу», — высказал мнение в беседе с «Вечерней Москвой» Журавлев.

А заведующий кафедры сравнительной политологии факультета политологии МГУ, ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН, политолог Артур Демчук отметил, что Трамп, придя в январе следующего года на свой пост, может отменить такое решение Байдена.

«Трамп сможет попытаться отменить это решение только после того, как вступит в должность. При этом ещё есть гипотетический вариант, что ему вообще не будет передана власть. Например, если он будет слишком сильно ратовать за то, чтобы не ссориться с Россией и восстанавливать отношения. Его могут обвинить в госизмене. И тогда возникнет вопрос – а как вообще передавать власть в таких условиях. То есть задача – спутать Трампу карты», – отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Демчук.

Ранее кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман заявлял, что нынешний президент США Джо Байден, разрешив ВСУ использовать американскую дальнобойную систему ATACMS для ударов по России, тем самым минимизирует мирное разрешение конфликта на Украине.

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Генсек НАТО: РФ нарушила воздушное пространство
18 ноября 2024, 18:26

Марк Рютте (Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обвинил Москву в регулярном нарушении воздушного пространства альянса ракетами и беспилотниками.
Такое заявление Генеральный секретарь НАТО сделал во время пресс-конференции с премьер-министром Румынии в Боюсселе. Никаких доказательств Марк Рютте не предоставил.

«Повторяющиеся проникновения БПЛА и ракет России в воздушное пространство НАТО опасны и неприемлемы. НАТО уже усилила свою ПВО на восточном фланге», — подчеркнул генсек военно-политического блока.

Марк Рютте обратил внимание, что НАТО заботится о безопасности в черноморском регионе. Также альянс будет защищать всех своих союзников, отметил генсек.

Ранее экс-замсекретаря НАТО Роуз Геттемюллер сказала, что Российская Федерация может сделать избранному президенту Соединённых Штатов Америки Дональду Трампу три уступки.

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Скандинавские страны отправляют гражданам инструкции на случай войны
Власти Швеции и Норвегии рассылают печатные инструкции на случай войны
18 ноября 2024, 18:25

Фото: iStock/erllre

После начала специальной операции Швеция и Финляндия присоединились к НАТО, объявив Россию основной угрозой безопасности европейских стран. Теперь в этих странах начали распространять детализированные инструкции на случай войны.
В понедельник миллионы шведов начали получать брошюры, разосланные государственными властями, в которых объясняется, как действовать в случае военных действий сообщил телеканал BBC.

Подобные инструкции также были опубликованы правительствами Финляндии, Норвегии и Дании. В отличие от Швеции и Норвегии, Финские чиновники решили не тратить «миллионы» на печать физических копий брошюр, а сделать ставку на распространение цифровой версии.

Власти стран связывают выпуск инструкции с изменениями в глобальной безопасности.

Среди советов для граждан — формирование запасов продуктов длительного хранения, таких как консервы, энергетические батончики и макароны, а также медикаментов, включая йодид калия на случай ядерной аварии. В руководствах представлены детальные инструкции о действиях в различных ситуациях. В инструкциях граждан призывают позаботиться о своей безопасности.

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Newsweek: Трамп может объявить чрезвычайное положение из-за мигрантов в США
18 ноября 2024, 18:24

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Издание Newsweek предполагает, что избранный президент США Дональд Трамп после инаугурации может объявить в стране чрезвычайное положение, чтобы решить вопрос с незаконной миграцией.
Победивший на выборах президента Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп поддержал призывы создания плана «национальной чрезвычайной ситуации» в рамках своего решения массово депортировать незаконных мигрантов, говорилось в публикации издания.

Новая администрация Белого дома может решиться на данный шаг для того, чтобы иметь возможность воспользоваться военными ресурсами для осуществления депортации мигрантов, обратило внимание издание.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который подразумевает ужесточение наказания за организацию незаконной миграции. Изменения затронут статьи об организации незаконной миграции, а ещё фиктивную регистрацию и постановку на учет иностранцев и лиц без гражданства.

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#президент
#дональд трамп
#администрация
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Политолог Фельдман объяснил разрешение Байдена использовать ВСУ ATACMS
18 ноября 2024, 18:09

Кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман заявил, что нынешний президент США Джо Байден, разрешив ВСУ использовать американскую дальнобойную систему ATACMS для ударов по России, тем самым минимизирует мирное разрешение конфликта на Украине.
«Байден закладывает мину под кресло следующего президента США, сводя вероятность мирного урегулирования конфликта на Украине к минимуму. Снятием запрета на удары дальнобойными ракетами по территории России американцы стремятся предотвратить назревающий обвал оборонительных порядков ВСУ. Это свидетельствует о критически тяжёлом положении дел для ВСУ», — прокомментировал в беседе с RT Фельдман.

Он также высказал мнение о том, что такое решение никак не изменит ситуацию на поле боя.

А издание The Spectator написало, что, вероятнее всего, избранный президент США Дональд Трамп, вступив в должность, отменит решение своего предшественника о разрешении ВСУ использовать американскую дальнобойную систему ATACMS для ударов по России. Как передают argumenti.ru, в данном СМИ отметили, что сторонники Трампа уже обвинили Байдена в попытке эскалации конфликта на Украине.

Ранее конгрессвумен Белого дома Марджори Тейлор-Грин заявила, что президент США Джо Байден пытается развязать третью мировую войну перед своим уходом, разрешая удары вглубь РФ американским оружием.

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#мнение
#всу
#рф
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Дистанцироваться от Украины: что будет обсуждаться на саммите G20, почему не позвали Зеленского и кто представляет Россию
18 ноября 2024, 18:05

Фото: iStock/Bet_Noire

18 ноября в Рио-де-Жанейро стартовал Саммит лидеров G20. К обсуждению заявлены крайне важные для мировой экономики и политики темы. Бразилия как председатель в G20 заявила три основных приоритета переговоров — социальная инклюзивность, реформа международных институтов и энергетический переход. О том, кто представляет Россию, почему не позвали Владимира Зеленского и какие еще вопросы планируется обсудить – читайте в материале «Радио 1».

Что такое G20


G20 — это международный форум, который объединяет 19 стран и Европейский Союз. Он был создан для обсуждения ключевых вопросов мировой экономики и финансов, а также для координации экономической политики. Саммит G20 проводится ежегодно и собирает лидеров государств, министров финансов и глав центральных банков. Основная цель форума — содействие устойчивому экономическому росту и развитию, а также решение глобальных проблем, таких как изменение климата, бедность и неравенство.

Какие страны участвуют в G20


В состав G20 входят следующие страны: Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Африка и Япония. Кроме того, Европейский Союз представлен на саммите. Эти государства представляют около 85% мирового ВВП и 75% международной торговли.
Фото: iStock/Vector

Как образовался саммит G20


G20 был основан в 1999 году как ответ на финансовый кризис конца 1990-х годов. Изначально он собирал министров финансов и глав центральных банков, но с 2008 года формат был изменен на саммит на уровне глав государств и правительств. Это изменение произошло в связи с глобальным финансовым кризисом, который потребовал более широкого обсуждения и координации действий на высшем уровне.

FT: Аргентина грозит заблокировать принятие положения итогового коммюнике саммита G20
FT: Аргентина грозит заблокировать принятие положения итогового коммюнике саммита G20

Что будут обсуждать на саммите в Бразилии


В рамках саммита у России запланированы несколько двусторонних встреч и обсуждений, как ранее отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в интервью «Российской газете» подчеркнул, что Россия на недавнем саммите спикеров парламентов стран G20 подтвердила свою приверженность конструктивной глобальной повестке и готовность участвовать в решении международных проблем. Эта позиция должна быть отражена на предстоящем саммите в Рио-де-Жанейро.

В повестке саммита также будут рассмотрены вопросы финансирования энергетического перехода, развития зеленой экономики, регулирования новых технологий, устойчивого развития и улучшения морской логистики. Однако, по мнению аналитиков, основным предметом обсуждения станет отсутствие Дональда Трампа, избранного президента США.

Кроме того, ожидается, что саммит G20 предоставит главе Китая Си Цзиньпину возможность продвигать интересы своей страны как альтернативного экономического лидера по сравнению с США. Как отметил директор китайской программы в Центре Стимсона Сунь Юнь, послание Китая будет заключаться в том, что, несмотря на глобальную неопределенность, страна остается приверженной миру и развитию.


Значение саммита G20 для России


Для России саммит G20 представляет собой важную платформу для обсуждения актуальных международных вопросов и укрепления экономических связей с другими странами. Российская делегация на социальном саммите Группы двадцати (G20) подчеркнула необходимость защиты традиционных ценностей. Об этом сообщил ТАСС глава Международной организации евразийского сотрудничества и шерпа России в «гражданской двадцатке» Дмитрий Стасюлис.

Он отметил, что Россия всегда открыто отстаивает принципы равноправия, справедливости и прав человека на международной арене, акцентируя внимание на важности сохранения традиционных ценностей и ценностей традиционной семьи. Стасюлис также добавил, что в ряде стран G20 эти ключевые вопросы все чаще остаются лишь на бумаге, а базовые нравственные ориентиры намеренно размываются.

По словам российского представителя, после его выступления многие делегаты из разных стран выразили поддержку позиции России.


Кто представляет Россию




На саммите G20 Россию представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. 18 ноября он выступит на пленарных заседаниях, посвященных вопросам борьбы с неравенством, голодом и бедностью, а также реформированию международных институтов.

Лавров объявил, что любой администрации США хорошо от ослабления русского мира
Лавров объявил, что любой администрации США хорошо от ослабления русского мира

Почему не пригласили Зеленского


Президент Украины Владимир Зеленский не получил приглашение на саммит «Большой двадцатки», который состоится в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября. Об этом первым сообщил канцлер Германии Олаф Шольц.

Он выразил сожаление по поводу того, что в отличие от предыдущих саммитов, Зеленский не был приглашен.

«Я приложил много усилий для этого, как и другие, но сейчас ситуация иная», — отметил канцлер.

О причинах отсутствия приглашения Зеленского на саммит в беседе с aif.ru высказался член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

По его мнению, это может быть связано с тем, что политика США и всего Запада по отношению к Украине еще не сформирована, и они решили дистанцироваться как от самой Украины, так и от Зеленского. Безпалько отметил, что президент Украины сам создавал поводы для такого отношения со стороны Запада.

Он подчеркнул, что Зеленский часто обращается с просьбами о помощи — финансовой, экономической, военной и дипломатической — и требует разрыва любых отношений с Россией. Его выступления обычно имеют антироссийский характер. Политолог предположил, что в преддверии возможного мирного урегулирования было решено не приглашать Зеленского на саммит, чтобы избежать превращения встречи глав государств в антироссийское шоу.

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Байден развернулся и ушёл в джунгли Амазонки после выступления в Бразилии
18 ноября 2024, 16:47

Джозеф Байден (Фото: whitehouse.gov)

Пока ещё действующий президент США Джозеф Байден своим выступлением дал очередной повод для появления новых шуток, острот и мемов. Закончив речь под открытым небом в Бразилии, он отвернулся от микрофона и скрылся в дебрях амазонских лесов.
Об этом сообщает газета The Telegraph. В публикации сказано, что 81-летний уходящий президент США, в своих фирменных тёмных очках-авиаторах, отвернулся от камеры и величественно направился в зелень джунглей.

Авторы материала напоминают, что Байден стал первым президентом США, посетившим Амазонку. Они высказали предположение, что после завершения речи он намеренно ушёл в лес. Сообщалось, что американский президент намерен устроить в джунглях фотосессию для того, чтобы привлечь внимание к проблеме вымирания лесов на фоне техногенных факторов и изменения климата.

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