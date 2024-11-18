Лукашенко лишил званий 21 военного из-за действий на протестах

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)
Президент Белоруссии Александр Лукашенко лишил званий 21 бывшего военнослужащего и сотрудника силовых ведомств за их действия во время протестных акций в 2020 году. Данное сообщение появилось на сайте президента республики.
«В соответствии с указом бывшие военнослужащие и сотрудники различных силовых ведомств (лица начальствующего состава) лишены воинских и специальных званий — всего 21 человек», — передала пресс-служба белорусского президента.
Во время обострения общественно-политической ситуации в 2020 году военнослужащие и сотрудники силовых ведомств совершили противоправные действия — это не соотносится со статусом военнослужащего, отмечает пресс-служба Александра Лукашенко.
На территории Белоруссии более шести месяцев продолжались массовые протесты после выборов в президенты республики 9 августа 2020 года. На них победил Александр Лукашенко. Во время протестов задержали десятки тысяч человек.
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