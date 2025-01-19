NTV: В Германии «клоуны» пытались сорвать выступление экс-министра финансов Линднера

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Выступление бывшего министра финансов ФРГ и лидер Свободной демократической партии (СвДП) Кристиана Линднера в Баварии обернулось скандалом. Речь политика прервали люди с прикреплёнными клоунскими носами.
Об инциденте в городе Регенсбург рассказал телеканал NTV. Журналисты рассказали, что во время речи экс-министра несколько человек в зале, лица которых были украшены бутафорскими носами, подняли над головой баннеры с надписями «Кристиан Линднер — король клоунов». Акция была красивая и яркая, но её успеху помешало поведение того, против кого она была направлена.
Линднер закончил фразу, а потом взмахом руки поприветствовал протестующих. Затем он попросил несколько смешавшихся активистов поднять баннеры повыше. После этого политик пообещал удовлетворить все их просьбы и пожелания, если они смогут простоять так до конца его выступления. Публика в зале встретила его слова аплодисментами, а протестанты, похоже, только добавили экс-министру очков в предвыборной гонке.
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