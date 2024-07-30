У Камалы Харрис появился неожиданный поклонник среди четы Трампов

Фото: istockphoto/rarrarorro
Племянник политика Дональда Трампа Фред будет голосовать за кандидата в президенты США Камалу Харрис, однако, если Трамп победит, и Фреда пригласят на инаугурацию, он поприсутствует. Об этом сообщил телеканал ABC News.
«Фред Трамп сказал, что планирует голосовать за Харрис, но будет присутствовать на инаугурации, если победит его дядя и если его пригласят», — передают журналисты.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Камала Харрис будет участвовать в предвыборной гонке вместо нынешнего заокеанского лидера Джо Байдена, который принял решение снять свою кандидатуру. К слову, недавно стало известно о его предложении, которое ставит под удар верховенство закона в стране.
Читайте также:
В США назвали ошибкой выдвижение Харрис на пост главы государства
Политолог Васильев заявил о «ядовитой пилюле» от Байдена демократам США
Харрис выразила готовность к дебатам с Трампом
Никита Кротов