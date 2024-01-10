Консульство в Лондоне призвало украинцев за семь дней встать на воинский учет

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В лондонском Консульстве Украины призвали украинских граждан, покинувших страну более трех месяцев назад, встать на воинский учет в течение семи дней.
«По действующему законодательству (постановление Кабмина №1487 от 30.12.2022) призывники, военнообязанные и резервисты должны встать на военный учет в случае отъезда за пределы Украины на срок более трех месяцев - по месту консульского учета в зарубежных дипломатических учреждениях Украины», - говорится в сообщении ведомства.
При этом уточняется, что мужчины призывного возраста должны сделать это в течение семи дней после прибытия в страну временного проживания.
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Элина Позднякова