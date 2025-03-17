Times: Британия хочет разместить на Украине миротворцев на неограниченный срок

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Великобритания планирует разместить на Украине миротворцев без ограничения срока их пребывания в стране. Об этом пишет газета Times.
«Это будет долгосрочное обязательство, речь идет о годах... Столько, сколько потребуется для сохранения мирного соглашения и сдерживания России», — говорится в сообщении.
В газете отмечают, что ряд стран рассматривает идею о размещении миротворцев на Украине. В общей сложности планируется отправка до 30 тысяч солдат. Военный контингент будет представлен армиями Великобритании, Франции, Турции, Канады и Австралии.
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