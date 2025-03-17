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Times: Британия хочет разместить на Украине миротворцев на неограниченный срок

Фото: iStock/ikholwadia

Фото: iStock/ikholwadia

Великобритания планирует разместить на Украине миротворцев без ограничения срока их пребывания в стране. Об этом пишет газета Times.
«Это будет долгосрочное обязательство, речь идет о годах... Столько, сколько потребуется для сохранения мирного соглашения и сдерживания России», — говорится в сообщении.

В газете отмечают, что ряд стран рассматривает идею о размещении миротворцев на Украине. В общей сложности планируется отправка до 30 тысяч солдат. Военный контингент будет представлен армиями Великобритании, Франции, Турции, Канады и Австралии.

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Замглавы МИД РФ Грушко: Запад терпит стратегическое поражение на Украине
17 марта 2025, 03:20

Александр Грушко (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

По словам заместителя главы МИД России Александра Грушко, Запад терпит стратегическое поражение в конфликте на Украине. Об этом дипломат рассказал в своем интервью для «Известий».
«На самом деле конфликт подошёл к фазе, когда стратегическое поражение терпит Запад. Потому что по всем трем компонентам, на которые делается расчет, — военное поражение на поле боя, развал экономики и в конечном счёте, как они выражаются, смена режима — результат ровно противоположный», — поделился с изданием Грушко.

Дипломат отметил, что ситуация на поле боя уже известна. Если же говорить об экономике, то ее рост в России на сегодняшний день равен 4%. При этом в Евросоюзе данный показатель варьируется от 0,1 до 1%.

Ранее Грушко поделился требованиями РФ в процессе переговоров по украинскому конфликту. Одним из основополагающих факторов являются гарантии безопасности и отказ Украины от членства в НАТО.

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Уиткофф: США обсуждают Украину с заинтересованными странами из Европы
17 марта 2025, 02:48

Фото: iStock/Photoboyko

США ведут диалог по украинскому вопросу с заинтересованными странами из Европы, в числе которых Великобритания, Норвегия, Франция и Финляндия. Об этом рассказал спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф.
«Мы ведем дискуссии со всеми заинтересованными европейскими странами. Это Франция, Великобритания, Норвегия, Финляндия, все остальные», — заявил Уиткофф в эфире телеканала CNN.

Ранее стало известно о визите Стивена Уиткоффа в Москву для встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Последний передал главе США Дональду Трампу информацию, которая после была передана спецпосланником.

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Бывший президент Грузии Саакашвили предстанет перед судом 17 марта
17 марта 2025, 01:47

Фото: iStock/Zolnierek

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили предстанет перед судом 17 марта, где ему вынесут приговор за незаконное пересечение границы. Об этом пишет РИА Новости.
«Резолютивная часть будет объявлена в понедельник, 17 марта, в 11.00 (10.00 мск)», — рассказал агентству судья Михаил Джинджолия.

Задержание Саакашвили случилось 1 октября 2021 года. Это произошло после его возвращения в Грузию из Украины. Экс-президент пересек границу на пароме, где прятался в грузовике, перевозившем молочную продукцию.

Суд уже приговорил Саакашвили к девяти годам колонии за незаконную растрату государственных средств. К тому же политик заочно приговорен к шести годам тюрьмы. После вынесения нового приговора, он отправится в колонию до 2030 года.

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Лидеры МИД стран ЕС обсудят урегулирование на Украине и противостояние с РФ
17 марта 2025, 01:20

Фото: iStock/sinonimas

Лидеры МИД стран Евросоюза обсудят на заседании урегулирование украинского конфликта и продолжение противостояние с РФ. Об этом пишет РИА Новости.
«Министры иностранных дел стран-членов Европейского союза обсудят на заседании в понедельник мирное урегулирование на Украине, а также продолжение противостояния с Россией», — пишут в агентстве.

Помимо этого, поднимется тема отношений Европы с США на фоне все больших разногласий между сторонами. Предполагается, что на заседании выступит украинский министр иностранных дел Андрей Сибига, который свяжется по видеосвязи и расскажет о текущей ситуации.

Основными темами обсуждения по Украине на заседании станут мирное урегулирование конфликта, инициатива главы евродипломатии Каи Каллас по военной помощи Киеву в 2025 году и продолжение давления на РФ.

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Замглавы МИД: РФ настаивает на гарантиях безопасности в рамках мирного договора
17 марта 2025, 00:36

Фото: iStock/3dmitry

Российская сторона будет требовать гарантии безопасности в рамках мирного договора по украинскому конфликту. Об этом заявил Замглавы МИД РФ Александр Грушко.
«Мы будем требовать, чтобы частью этого соглашения стали железобетонные гарантии безопасности. Поскольку только через их формирование можно будет достичь прочного мира на Украине и в целом укрепить региональную безопасность», — объяснил Грушко в своем интервью для «Известий».

В частности, Россия будет настаивать на нейтральном статусе Украины и ее отказе от членства в НАТО. Грушко отметил внешний контур в процессе мирного решения конфликта.

Замглавы МИД рассказал о ситуации в 2021 году, когда РФ выдвинула инициативы о гарантиях безопасности для США и стран Евросоюза. По словам Грушко, они не были приняты, после чего было видно о намерениях США достичь военного превосходства над Россией. Театром военных действий для этого была выбрана Украина.

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