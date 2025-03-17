Замглавы МИД РФ Грушко: Запад терпит стратегическое поражение на Украине

Александр Грушко (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)
По словам заместителя главы МИД России Александра Грушко, Запад терпит стратегическое поражение в конфликте на Украине. Об этом дипломат рассказал в своем интервью для «Известий».
«На самом деле конфликт подошёл к фазе, когда стратегическое поражение терпит Запад. Потому что по всем трем компонентам, на которые делается расчет, — военное поражение на поле боя, развал экономики и в конечном счёте, как они выражаются, смена режима — результат ровно противоположный», — поделился с изданием Грушко.
Дипломат отметил, что ситуация на поле боя уже известна. Если же говорить об экономике, то ее рост в России на сегодняшний день равен 4%. При этом в Евросоюзе данный показатель варьируется от 0,1 до 1%.
Ранее Грушко поделился требованиями РФ в процессе переговоров по украинскому конфликту. Одним из основополагающих факторов являются гарантии безопасности и отказ Украины от членства в НАТО.
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