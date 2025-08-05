В Индии назвали необоснованными нападки США из-за импорта российской нефти

05 августа 2025, 12:05

МИД Индии: нападки США на Индию из-за импорта российской нефти необоснованны

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Между США и Индией вновь обострились торгово-энергетические противоречия на фоне поставок российской нефти. Американский телеканал Times Now сообщил, что Вашингтон пересмотрел свою позицию по отношению к закупкам Индией нефти у России, ранее воспринимая их сдержанно, но теперь критикуя открыто.