В Индии назвали необоснованными нападки США из-за импорта российской нефти
Между США и Индией вновь обострились торгово-энергетические противоречия на фоне поставок российской нефти. Американский телеканал Times Now сообщил, что Вашингтон пересмотрел свою позицию по отношению к закупкам Индией нефти у России, ранее воспринимая их сдержанно, но теперь критикуя открыто.
Поводом для дипломатической напряжённости стали заявления президента США о введении 25-процентных пошлин на ряд индийских товаров. Белый дом объяснил этот шаг «военно-энергетическим сотрудничеством Дели с Москвой», которое, по мнению американской администрации, подрывает усилия Запада по изоляции России.
МИД Индии резко отреагировал на угрозы со стороны США. В заявлении подчеркивается, что Нью-Дели оказался вынужден искать альтернативные источники энергоресурсов после того, как западные страны перенаправили традиционные потоки нефти в Европу на фоне конфликта на Украине.
Таким образом, Индия начала покупать нефть у России, потому что была вытеснена с прежних рынков – во многом в результате политики самих западных стран. Теперь же Дели критикуют за то, что другие государства делают «открыто и без стеснения», заявил официальный представитель МИД Рандхир Джайсвал в соцсети X.
Отмечается, что Индия, как одна из крупнейших развивающихся экономик, всегда действовала, исходя из собственных интересов и с прицелом на энергетическую безопасность.
На фоне обострения разногласий эксперты ожидают новых раундов переговоров между Нью-Дели и Вашингтоном, однако пока ни одна из сторон не демонстрирует готовность к компромиссу.
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