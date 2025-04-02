Times of Israel: Израиль расширяет зону военных операций в секторе Газа

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) планирует расширить зону проведения военных операций в секторе Газа. Новые территории, которые будут в результате этого захвачены, станут частью так называемой буферной зоны.
Об этом со ссылкой на министра обороны страны Исраэля Каца сообщает издание Times of Israel. В публикации указано, что войска еврейского государства продвинутся вперёд и расчистят территории от «террористов и инфраструктуры».
Напомним, что ЦАХАЛ возобновил удары по сектору Газа в ночь на 18 марта. По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, атаки будут продолжаться из-за отказа ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и постепенного освобождения заложников. Член политбюро палестинского движения Иззат ар-Ришк назвал это решение главы израильского правительства приговором для заложников.
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«Будут захвачены обширные земли, которые присоединятся к зонам безопасности государства Израиль», — заявил глава военного ведомства.
Напомним, что ЦАХАЛ возобновил удары по сектору Газа в ночь на 18 марта. По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, атаки будут продолжаться из-за отказа ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и постепенного освобождения заложников. Член политбюро палестинского движения Иззат ар-Ришк назвал это решение главы израильского правительства приговором для заложников.
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Александр Бойцов