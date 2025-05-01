Трамп подтвердил заключение сделки с Украиной по полезным ископаемым

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Президент США Дональд Трамп официально подтвердил заключение сделки с Украиной по совместной добыче полезных ископаемых в стране. Об этом американский лидер заявил в Белом доме.
«Мы заключили сделку, в рамках которой наши деньги в безопасности, и мы можем начать копать и делать то, что должны, - заявил Трамп. - Это также хорошо для них (Украины), потому что у вас будет американское присутствие на месте раскопок, а американское присутствие удержит многих злоумышленников подальше от страны или, скорее, от района, где мы проводим раскопки», — сказал Трамп в ходе трансляции, которая велась на YouTube.
Ранее Минфин США заявил о подписании соглашения с Украиной по созданию фонда, средства из которого будут направлены на восстановление двух стран.
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Иван Мусатов