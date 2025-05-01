Трамп: сделка с Украиной по ископаемым принесет США свыше 350 млрд долларов

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По словам президента США Дональда Трампа, сделка по украинским полезным ископаемым принесет его стране свыше 350 миллиардов долларов. Об этом американский лидер заявил в эфире телеканала NewsNation.
«Сегодня мы заключили сделку, где мы в теории можем получить намного больше $350 млрд», — комментирует сделку президент.
Трамп отметил, что упомянутая сумма равняется той, которую бывший лидер США Джо Байден передал Украине в рамках военной помощи. Помимо этого Трамп подчеркнул, что на встрече с Владимиром Зеленским в Ватикане объяснил тому, что сделка по полезным ископаемым нужна Украине, так как Россия намного больше и сильнее.
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Иван Мусатов