Трамп: в Ватикане я сказал Зеленскому, что Россия больше и сильнее

Дональд Трамп и ВЛадимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Стрингер)
По словам президента США Дональда Трампа, в Ватикане он сказал Владимиру Зеленскому, что Россия больше и сильнее. Об этом американский лидер сказал в ходе общения с телеканалом NewsNation.
«Я говорил ему (Зеленскому), что будет очень хорошо, если мы подпишем сделку. Потому что Россия намного больше и сильнее» — заявил Трамп.
Ранее стало известно о подписании сделки между США и Украиной по совместной добыче полезных ископаемых. Данный факт сначала подтвердил американский Минфин, а после уже сам Трамп. Президент отметил, что присутствие США на Украине удержит многих злоумышленников от попыток навредить стране.
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Иван Мусатов