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Трамп: в Ватикане я сказал Зеленскому, что Россия больше и сильнее

Дональд Трамп и ВЛадимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Дональд Трамп и ВЛадимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Стрингер)

По словам президента США Дональда Трампа, в Ватикане он сказал Владимиру Зеленскому, что Россия больше и сильнее. Об этом американский лидер сказал в ходе общения с телеканалом NewsNation.
«Я говорил ему (Зеленскому), что будет очень хорошо, если мы подпишем сделку. Потому что Россия намного больше и сильнее» — заявил Трамп.

Ранее стало известно о подписании сделки между США и Украиной по совместной добыче полезных ископаемых. Данный факт сначала подтвердил американский Минфин, а после уже сам Трамп. Президент отметил, что присутствие США на Украине удержит многих злоумышленников от попыток навредить стране.

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Трамп подтвердил заключение сделки с Украиной по полезным ископаемым
01 мая 2025, 02:33

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп официально подтвердил заключение сделки с Украиной по совместной добыче полезных ископаемых в стране. Об этом американский лидер заявил в Белом доме.
«Мы заключили сделку, в рамках которой наши деньги в безопасности, и мы можем начать копать и делать то, что должны, - заявил Трамп. - Это также хорошо для них (Украины), потому что у вас будет американское присутствие на месте раскопок, а американское присутствие удержит многих злоумышленников подальше от страны или, скорее, от района, где мы проводим раскопки», — сказал Трамп в ходе трансляции, которая велась на YouTube.

Ранее Минфин США заявил о подписании соглашения с Украиной по созданию фонда, средства из которого будут направлены на восстановление двух стран.

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Словакия договорилась с ЕС начать переговоры о транзите газа из РФ через Украину
01 мая 2025, 02:23

Фото: iStock/NiseriN

Словакия смогла повлиять на Евросоюз и уговорить объединение запустить переговоры о транзите российского газа через Украину. Об этом сообщил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.
«Мы <...> попросили вернуться к переговорам о возобновлении транзита газа через Украину. Евросовет это одобрил, в настоящее время уже идут переговоры о том, как возобновить поставки российского газа через Украину в Словакию и далее в Европу», — цитирует Гашпара РИА Новости.

Несмотря на это, 6 мая Евросоюз представит план о снижении зависимости от ​энергетических ресурсов РФ. В списке значится установление квот и пошлин. Когда пройдет демонстрация дорожных карт, власти ​запустят разработку соответсвующего законопроекта.

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Свириденко: доходы фонда США и Украины не будут распределять следующие 10 лет
01 мая 2025, 01:41

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Доходы инвестиционного фонда, созданного США и Украиной для восстановления стран, не будут распределяться в ближайшие 10 лет. Об этом заявила вице-премьер Украины Юлия Свириденко.
«Мы ожидаем, что первые десять лет доходы и поступления фонда не распределяются, а могут только инвестироваться в Украину - в новые проекты или восстановление. Эти условия будут обсуждаться дополнительно» — пишет Свириденко на своей странице в соцсети Facebook*.

Политик отметила, что инвестирование средств будет доступно только в отношении Украины.

Ранее американский Минфин официально объявил о заключении сделки по полезным ископаемым. Согласно ей, США и Украина создадут фонд, доходы от которого будут направлены на восстановление двух стран.

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NYP: в администрации Трампа разочарованы подходом Уиткоффа к переговорам с РФ
01 мая 2025, 01:02

Фото: iStock/Vacclav

В администрации президента США Дональда Трампа разочарованы подходом его спецпосланника Стива Уиткоффа к переговорам с Россией и Ираном. Об этом сообщает New York Post.
«Стив Уиткофф вызвал у членов администрации разочарование своим подходом к переговорам с двумя величайшими противниками Америки», — рассказали газете источники.

По предоставленной информации, один из членов администрации американского лидера назвал Уиткоффа «неуклюжим идиотом». В статье отмечается, что по сути спецпосланник является личным послом Трампа в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

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Минфин США: Вашингтон и Киев заключили сделку по полезным ископаемым
01 мая 2025, 00:56

Фото: iStock/ValleraTo

США и Украина заключили сделку по добыче полезных ископаемых. Об этом сообщает американский Минфин.
Согласно документу, на Украине будет создан фонд, который займется восстановлением страны после завершения боевых действий. К тому же это позволит обеим странам наладить сотрудничество и ускорить экономическое восстановление Украины.

«Благодаря неустанным усилиям президента Трампа по установлению прочного мира я рад объявить о подписании сегодня исторического соглашения об экономическом партнёрстве между Соединёнными Штатами и Украиной о создании Инвестиционного фонда реконструкции Соединённых Штатов и Украины», — комментирует подписание соглашения министр финансов США Скотт Бессент.

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