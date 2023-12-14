Тимошенко потребовала списания долгов Украины

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Украина должна как можно быстрее начать переговоры с кредиторами о списании внутренних и внешних долгов государства. С таким требованием выступила бывший премьер-министр страны, лидер фракции «Батькивщина» в Верховной Раде Юлия Тимошенко.
Ранее кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что для урегулирования конфликта Украина должна пойти на уступки с Россией. Речь идёт о том, чтобы уступить восточные регионы государства. Вместе с тем, он призвал не принимать Украину в НАТО до тех пор, пока Россия «не выйдет из военного союза с Китаем».
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Анастасия Чинкова