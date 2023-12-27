Тимошенко призвала Зеленского предложить «план Б» по выходу из конфликта

Фото: iStock/Silent_GOS
Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко попросила президента Украины Владимира Зеленского предоставить «план Б» по выходу из сложившегося сложного и трагичного положения Украины.
Обращаясь к Зеленскому, Тимошенко отметила, что все в стране надеются на победу Киева и выступают за территориальную целостность страны. Однако, по ее словам, Украине будет крайне сложно вести долговременную войну «лоб в лоб».
При этом она не уточнила, каким именно должен быть этот «план Б».
Читайте также:
«Россия выигрывает»: в Британии заявили, что Москва движется к победе на Украине
Балицкий сделал важное заявление об окончании спецоперации
В Германии заявили о преимуществе ВС РФ после взятия Марьинки
«И потому я прошу президента: предложите стране план Б нашей победы. Предложите выход из этого сложного, достаточно трагического положения. Проявите свое лидерство. Мы должны действовать четко, рационально, стратегически и победно. А не идти в глухой угол, если кому-то это нравится», - заявила Тимошенко.
Читайте также:
«Россия выигрывает»: в Британии заявили, что Москва движется к победе на Украине
Балицкий сделал важное заявление об окончании спецоперации
В Германии заявили о преимуществе ВС РФ после взятия Марьинки
Элина Позднякова