Балицкий сделал важное заявление об окончании спецоперации

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Глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинский фронт рухнет весной или летом, и тогда российская специальная военная операция будет завершена.
«Я выскажу свою точку зрения, я уверен в том, что спецоперация закончится в следующем году. Скорее всего, что закончится она где-то в конце весны - в начале лета, потому как сам являюсь военным, могу сказать из того, что я понимаю в этом всем происходящем», - заявил Балицкий.
Он считает, что украинский фронт должен рухнуть примерно в конце весны или начале лета.
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