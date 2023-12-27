«Россия выигрывает»: в Британии заявили, что Москва движется к победе на Украине

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Инициатива в конфликте на Украине переходит к России, которая уверенно движется к победе. Такое заявление сделал высокопоставленный экс-офицер Британии генерал сэр Ричард Бэрронс в интервью The National.
По его словам, у ВСУ ничего не осталось после провального контрнаступления.
По его словам, Россия выигрывает, не проигрывая. Таким образом, если Европа и США не обеспечат Украину деньгами и вооружением, то настанет «абсолютный политический провал». Особенно, когда Россия будет обладать более сильной армией, чем в начале конфликта.
Бэрронс подчеркнул, что такого поворота событий никто не ожидал в начале 2023 года, однако, по его словам, это честная оценка происходящего.
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«Сочетание провала контрнаступления ВСУ в достижении даже минимальных целей, затем серьезные колебания в политике США, а теперь и в политике ЕС в отношении поддержки Украины - причина, по которой Путин гораздо более уверен, в том, что он не проигрывает эту войну», - заявил Бэрронс.
Бэрронс подчеркнул, что такого поворота событий никто не ожидал в начале 2023 года, однако, по его словам, это честная оценка происходящего.
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Элина Позднякова