В Германии заявили о преимуществе ВС РФ после взятия Марьинки

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Освобождение Марьинки в ДНР дало российской армии значимое преимущество на юго-западном участке линии соприкосновения. Так считает журналист Кристоф Ваннер, его слова передает немецкий телеканал Welt.
«Им (российским военным — ред.) на самом деле удалось взять Марьинку. Это делает путь на западном и юго-западном участке фронта свободнее», — пояснил Ваннер.
Он также подчеркнул, что армия России продвигается и на остальных направлениях в зоне спецоперации, отметив, что на севере российские бойцы уверенно идут вперед.
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Элина Позднякова