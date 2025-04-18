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Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко раскритиковала открытие ЛГБТ*-кинофестиваля в Киеве в Страстную пятницу. Об этом политик пишет на своей странице в Facebook**.
«Знаете, как буквально выглядит «ничего святого»? Это ЛГБТ-кинофестиваль в Страстную пятницу и во время Пасхальных праздников», — пишет Тимошенко.
К тому же политик призвала организаторов осознать ошибку и отменить мероприятие.
Тимошенко не единственная, кто негативно отреагировал на фестиваль. Ее поддержал глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев. Политик саркастически отнесся к мероприятию.
«Открывать свой фестиваль в Страстную пятницу и в целом проводить его на Пасхальные праздники <...> Cерьезно?» — заявил Гетманцев.
Еще негативно к фестивалю отнесся митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука из УПЦ. Подобное мероприятие во время христианского праздника он назвал надругательством.
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Иван Мусатов