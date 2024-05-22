«Типа случайно»: экс-глава МИД Украины предложил бить вглубь РФ по-хитрому

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Украина будет вынуждена «случайно» наносить удары западным оружием по территории РФ, если ей не дадут на это официального разрешения.
Такими атаками пригрозил бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко, пишет Telegraf.
Он подчеркнул, что либо Запад прекращает бояться собственной тени и дает согласие на удары по России, либо Украина сама обезопасит себя, сделав вид, что так получилось случайно.
Экс-министр добавил, что запрет Запада на использование поставленного Украине оружия позволяет ВС РФ бить по территории страны. Он заявил, что это цинично и Украина чувствует себя боксером, которому запретили использовать одну из рук.
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Он подчеркнул, что либо Запад прекращает бояться собственной тени и дает согласие на удары по России, либо Украина сама обезопасит себя, сделав вид, что так получилось случайно.
Экс-министр добавил, что запрет Запада на использование поставленного Украине оружия позволяет ВС РФ бить по территории страны. Он заявил, что это цинично и Украина чувствует себя боксером, которому запретили использовать одну из рук.
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Алёна Самарева