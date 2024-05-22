ВСУ перебросили часть подразделений из Запорожской области под Волчанск

Фото: iStock/Mariia Kokorina
Украинское командование перебросило часть подразделений ВСУ из Запорожской области к Волчанску Харьковской области. Об этом заявил председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«ВСУ перебросили часть подразделений с ореховского направления запорожского участка линии фронта под Волчанск в Харьковскую область», — цитирует РИА Новости Рогова.Он уточнил, что в Волчанск отправилась 82-я отдельная десантная штурмовая бригада ВСУ, у которой в распоряжении имеются танки Challenger 2, переданные Украине Великобританией.
Ранее агентство Reuters сообщало, что подразделения ВСУ, находящиеся под Харьковом, получили артиллерийские снаряды от США для того, чтобы иметь возможность остановить наступление российских войск.
Читайте также:
Тяжёлые штурмовые бои в Волчанске, продвижение в Клещеевке: последние новости СВО
«В ближайшие месяцы»: Киевские власти готовят народ к территориальным потерям
«ВСУ в ступоре»: Киеву предрекли самый большой «котел» за всю СВО
Элина Позднякова