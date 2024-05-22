«‎Очутится под ударом»: В Британии рассказали об угрозе Зеленскому внутри Украины

После окончания срока президентских полномочий Владимира Зеленского на Украине активизируется борьба за власть. Об этом пишет обозреватель UnHerd Бетани Эллиотт.
«Оставаясь у власти, Зеленский очутится под ударом со стороны своих внутренних оппонентов», — сказала она.По её словам, истечение срока полномочий только «подливает масла в огонь». Она добавила, что соперники Зеленского уже представляют его как «нелегитимного автократа, помешанного на власти».
20 мая 2019 года актер, комик и предприниматель Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. 20 мая 2024 года его президентский срок истек, однако выборы главы государства в стране проведены не будут, так как на Украине действует режим военного положения.
Украину может ждать раздел по корейскому сценарию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
«Насильно мобилизуют бездомных граждан»: На Украине сотрудники ТЦК набирают военных
«Изменит ход конфликта»: В США испугались новейшего российского оружия
Город Сумы на севере Украины был обесточен после ударов ВС РФ
Дарья Осипова