Тишкевич: белорусская оппозиция в Литве планировала удары БПЛА по территории РБ

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Белорусская оппозиция в Литве планировала удары БПЛА по территории Республики Беларусь, а бывший ученый хотел распылять над страной с воздуха радионуклиды. Об этом в интервью телеканалу ОНТ сообщила бежавшая из Белоруссии и теперь вернувшаяся активистка Ольга Тишкевич. Один из ударов, по ее словам, намеревались нанести по атомной электростанции.
Активистка пояснила, что радикальные оппозиционеры закупили 20 дронов, чтобы ударить ими по территории республики, в том числе по Белорусской АЭС.
Она также рассказала, что оппозиционер Юрий Косач поддержал идею бывшего белорусского ученого Олега Дорошкевича, которая заключалась в создании БПЛА, способных переносить радионуклиды.
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«Я говорю: «Вы что с ума посходили? Ударить с территории Литвы по Беларуси?», — заявила Тишкевич.
Она также рассказала, что оппозиционер Юрий Косач поддержал идею бывшего белорусского ученого Олега Дорошкевича, которая заключалась в создании БПЛА, способных переносить радионуклиды.
«Дорошкевич <…> пытался создать дроны для того, чтобы потом этот дрон мог переносить жидкость с радионуклидами. И применять это сначала по Украине, а потом они хотели уже применить это по Беларуси», — пояснила Тишкевич.По словам активистки, противники действующей власти искали спонсоров в Литве, встречались с военными, чтобы разрекламировать своей проект и получить финансирование, и совершенно не думали о последствиях.
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