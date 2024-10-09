Захарова: США должны разобраться с насиловавшей детей «группировкой вурдалаков»

Фото: сайт МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Соединенные Штаты Америки отвлечься от мировых проблем и сосредоточиться на расследовании с насиловавшей детей «группировкой вурдалаков». Свое мнение она выразила в интервью RT.
Так она прокомментировала скандал, связанный с музыкантом и продюсером Шоном Комбсом, более известным под именем P.Diddy.
По ее словам, это случилось в стране, где повсюду установлены камеры, а слежение через интернет происходит круглосуточно.
Напомним, что американского рэпера P. Diddy арестовали 17 сентября по обвинениям в насилии и торговле людьми. После этого в интернете начали появляться подробности о его вечеринках с оргиями и наркотиками.
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«Каждое мероприятие, которое проводил этот самый P. Diddy, всё это якобы селебрити-окружение, предполагало обслуживание его сотнями-тысячами людей», — пояснила она.
По ее словам, это случилось в стране, где повсюду установлены камеры, а слежение через интернет происходит круглосуточно.
Напомним, что американского рэпера P. Diddy арестовали 17 сентября по обвинениям в насилии и торговле людьми. После этого в интернете начали появляться подробности о его вечеринках с оргиями и наркотиками.
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Дарья Осипова