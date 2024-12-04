Западные СМИ восхитились российским истребителем

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Американское издание The National Interest положительно оценило российский истребитель пятого поколения Су-57, отметив его высокую эффективность в реальных боевых условиях. Авторы статьи назвали эту модель революционной и подчеркнули её значение в воздушных операциях.
Су-57 относится к классу тяжелых истребителей, таких как американский F-22A и китайский J-20, но отличается от более легкого F-35, который больше сосредоточен на ударных задачах. Основное предназначение Су-57 — уничтожение вражеских самолетов и завоевание господства в воздухе.
Истребитель также выделяется своим вооружением: ракеты «воздух-воздух» малой, средней и большой дальности дают ему преимущество в дальнем воздушном бою перед F-35, оснащённым лишь ракетами малой и средней дальности.
Стоит помнить, что именно Су-57 активно применяются в ходе СВО.
Кроме того, американские истребители F-35 обладают рядом других проблем в сравнении с российским Су-57. Ранее сообщалось о том, как основатель, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск в социальной сети X заявил, что истребители F-35 не оправдали ожиданий из-за сложных требований — они сделали их дорогими и неэффективными.
Помимо этого ночью 3 декабря стало известно, что Пентагон подписал с корпорацией Raytheon Technologies контракт на сумму 1,3 миллиарда долларов для ремонта и обслуживания двигателей истребителей F-35 Lightning II.
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«Су-57 показал себя настолько хорошо, что Россия наконец получила заказы от иностранных покупателей», — написали в TNI.
Истребитель также выделяется своим вооружением: ракеты «воздух-воздух» малой, средней и большой дальности дают ему преимущество в дальнем воздушном бою перед F-35, оснащённым лишь ракетами малой и средней дальности.
Стоит помнить, что именно Су-57 активно применяются в ходе СВО.
Кроме того, американские истребители F-35 обладают рядом других проблем в сравнении с российским Су-57. Ранее сообщалось о том, как основатель, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск в социальной сети X заявил, что истребители F-35 не оправдали ожиданий из-за сложных требований — они сделали их дорогими и неэффективными.
Помимо этого ночью 3 декабря стало известно, что Пентагон подписал с корпорацией Raytheon Technologies контракт на сумму 1,3 миллиарда долларов для ремонта и обслуживания двигателей истребителей F-35 Lightning II.
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Мария Моисеева