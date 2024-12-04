Западные СМИ восхитились российским истребителем

В рамках встречи с бойцами ВС РФ, которые получили увечья в ходе СВО, в Центре инновационных технологий в ортопедии президент России Владимир Путин объявил, что о стратегическом поражении РФ говорят те, кто желает ее уничтожить. Видео беседы появилось на сайте Кремля.