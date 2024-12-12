В НАТО заявили о неожиданно быстром восстановлении российских сил

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Россия восстанавливает свои силы и учится на ошибках гораздо быстрее, чем того ожидали в НАТО. Об этом сообщил генсек Альянса Марк Рютте в ходе выступления в европейском отделении фонда Карнеги.
Также глава блока указал на скорость производства оружия Китаем. Так, страна производит вооружение в 5-6 раз быстрее, чем Соединённые Штаты.
На этом фоне Рютте призвал как можно быстрее милитаризировать промышленность Европы и нарастить военные расходы государств-членов НАТО.
Ранее генсек Североатлантического альянса призвал направить часть пенсий и социальных выплат в Европе на производство вооружения. Он подчеркнул, что в настоящее время четверть средств из бюджетов европейских государств тратятся на соцвыплаты и пенсии, а нужно их часть применять для строительства сильной обороны НАТО.
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На этом фоне Рютте призвал как можно быстрее милитаризировать промышленность Европы и нарастить военные расходы государств-членов НАТО.
Ранее генсек Североатлантического альянса призвал направить часть пенсий и социальных выплат в Европе на производство вооружения. Он подчеркнул, что в настоящее время четверть средств из бюджетов европейских государств тратятся на соцвыплаты и пенсии, а нужно их часть применять для строительства сильной обороны НАТО.
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Анастасия Чинкова