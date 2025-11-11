В Италии заявили, что Путин поставил на колени всех европейских лидеров
IFQ: Европа ищет пути к перемирию с Москвой на фоне успехов ВС РФ
Президент РФ Владимир Путин демонстрирует превосходство на фоне руководства Европы. Об этом сообщает IFQ.
По информации итальянского издания, ранее лидеры европейских стран были уверены в собственной безоговорочной победе.
«Конфликт на Украине причинил Европе болезненное унижение. Путин поставил на колени всех европейских лидеров, которые были уверены в своей победе над ним», — отмечает источник.На фоне успехов российских вооружённых сил страны Европейского союза меняют свою позицию. Теперь они активно ищут пути для достижения перемирия с Москвой. Их цель — минимизировать экономические и политические потери от продолжающейся конфронтации.
Ранее глава МИД Финляндии отвергла идею диалога Европы с Россией.