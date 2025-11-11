11 ноября 2025, 21:03

IFQ: Европа ищет пути к перемирию с Москвой на фоне успехов ВС РФ

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин демонстрирует превосходство на фоне руководства Европы. Об этом сообщает IFQ.





По информации итальянского издания, ранее лидеры европейских стран были уверены в собственной безоговорочной победе.

«Конфликт на Украине причинил Европе болезненное унижение. Путин поставил на колени всех европейских лидеров, которые были уверены в своей победе над ним», — отмечает источник.