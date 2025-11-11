Достижения.рф

В Италии заявили, что Путин поставил на колени всех европейских лидеров

IFQ: Европа ищет пути к перемирию с Москвой на фоне успехов ВС РФ
Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин демонстрирует превосходство на фоне руководства Европы. Об этом сообщает IFQ.



По информации итальянского издания, ранее лидеры европейских стран были уверены в собственной безоговорочной победе.

«Конфликт на Украине причинил Европе болезненное унижение. Путин поставил на колени всех европейских лидеров, которые были уверены в своей победе над ним», — отмечает источник.
На фоне успехов российских вооружённых сил страны Европейского союза меняют свою позицию. Теперь они активно ищут пути для достижения перемирия с Москвой. Их цель — минимизировать экономические и политические потери от продолжающейся конфронтации.

Ранее глава МИД Финляндии отвергла идею диалога Европы с Россией.
Ольга Щелокова

