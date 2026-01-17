17 января 2026, 16:28

Фото: iStock/rarrarorro

Россия ранее не возражала против вступления Украины в Евросоюз, но по мере его превращения в военно-политический блок позиция Москвы может измениться. Такое развитие событий не исключил директор Центра военно-политических исследований концерна «Алмаз-Антей», доктор исторических наук, профессор Алексей Подберезкин.





Ранее Financial Times сообщила, что Владимир Зеленский может согласиться на территориальные уступки России в обмен на вступление Украины в ЕС и представить этот шаг как дипломатическую победу Киева.



Подберезкин отметил, что Россия никогда не была против желания Украины вступить в ЕС.





«Проблема заключалась в том, что Киев хотел одновременно быть и в Евросоюзе, и в Евразийском союзе, пользуясь преимуществами обоих объединений. Но это невозможно — речь идет о двух экономических системах, которые во многом конкурируют между собой. Россия лишь требовала, чтобы Украина сделала выбор, а не пыталась находиться сразу в двух лагерях», — пояснил Подберезкин в разговоре с Pravda.Ru.