Политолог Подберезкин: РФ должна по-новому оценить вступление Украины в ЕС
Россия ранее не возражала против вступления Украины в Евросоюз, но по мере его превращения в военно-политический блок позиция Москвы может измениться. Такое развитие событий не исключил директор Центра военно-политических исследований концерна «Алмаз-Антей», доктор исторических наук, профессор Алексей Подберезкин.
Ранее Financial Times сообщила, что Владимир Зеленский может согласиться на территориальные уступки России в обмен на вступление Украины в ЕС и представить этот шаг как дипломатическую победу Киева.
Подберезкин отметил, что Россия никогда не была против желания Украины вступить в ЕС.
«Проблема заключалась в том, что Киев хотел одновременно быть и в Евросоюзе, и в Евразийском союзе, пользуясь преимуществами обоих объединений. Но это невозможно — речь идет о двух экономических системах, которые во многом конкурируют между собой. Россия лишь требовала, чтобы Украина сделала выбор, а не пыталась находиться сразу в двух лагерях», — пояснил Подберезкин в разговоре с Pravda.Ru.
Он отметил, что в последние годы ЕС перестал быть исключительно экономическим объединением. На сегодняшний день он становится военно-политическим блоком, особенно на фоне растущих противоречий между Европой и Россией.
Так, Подберезкин считает необходимым пересмотреть позицию Москвы исходя из новых геополитических реалий. Россия должна заново оценить возможные последствия евроинтеграции Украины, заключил эксперт.