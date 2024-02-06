Токаев назначил премьер-министром Казахстана Олжаса Бектенова

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Новым премьер-министром Казахстана стал Олжас Бектенов, соответствующий указ опубликован на официальном сайте правительства.
Напомним, 5 февраля стало известно, что правительство Казахстана ушло в отставку. Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен Роман Скляр.
6 февраля глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Олжаса Бектенова на пост главы казахстанского правительства.
С 3 апреля 2023 года Бектенов занимал должность руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.
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6 февраля глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Олжаса Бектенова на пост главы казахстанского правительства.
«Указом главы государства Бектенов Олжас Абаевич назначен премьер-министром Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности», — сообщается в обнародованном документе.
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Евгения Парфентьева