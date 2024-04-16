Токаев назвал глупостью борьбу с русским языком

Фото: сайт Кремля
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что нагнетание истерии вокруг русского языка и борьба с ним являются глупостью. Об этом Токаев сообщил в рамках поездки по Костанайской области.
Токаев отметил, что в Казахстане русский язык «используется по конституции наравне с казахским языком», поэтому в этом отсутствуют какие-либо противоречия. Президент добавил, что нужно разговаривать на том языке, который удобен.
Токаев подчеркнул, что он толерантен в данном вопросе.
Напомним, в 2022 году Касым-Жомарт Токаев выступил с предложением о создании под эгидой СНГ международной организации по поддержке и продвижению русского языка.
Ранее сообщалось, что в Восточной Финляндии задумали закрыть школу, вот уже более 20 лет специализирующуюся на изучении русского языка и культуры.
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Токаев подчеркнул, что он толерантен в данном вопросе.
Напомним, в 2022 году Касым-Жомарт Токаев выступил с предложением о создании под эгидой СНГ международной организации по поддержке и продвижению русского языка.
Ранее сообщалось, что в Восточной Финляндии задумали закрыть школу, вот уже более 20 лет специализирующуюся на изучении русского языка и культуры.
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Екатерина Коршунова