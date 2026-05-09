Путин присвоил Маклакову звание заслуженного артиста РФ

На официальном портале публикации правовых актов появился указ президента России Владимира Путина о присвоении почетных званий. Среди награжденных — актер Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Алексей Маклаков.



В документе указано, что ему присвоено звание заслуженного артиста Российской Федерации за заслуги в развитии театрального искусства.

Творческий путь актера начался в 1987 году с роли в мелодраме «Перед свадьбой». Но настоящую популярность Маклакову принес образ старшего прапорщика Олега Шматко в сериале «Солдаты».

Некоторое время назад за вклад в развитие отечественной культуры и искусства звания заслуженного артиста России удостоили Дениса Майданова.

