Путин присвоил Маклакову звание заслуженного артиста РФ
На официальном портале публикации правовых актов появился указ президента России Владимира Путина о присвоении почетных званий. Среди награжденных — актер Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Алексей Маклаков.
В документе указано, что ему присвоено звание заслуженного артиста Российской Федерации за заслуги в развитии театрального искусства.
Творческий путь актера начался в 1987 году с роли в мелодраме «Перед свадьбой». Но настоящую популярность Маклакову принес образ старшего прапорщика Олега Шматко в сериале «Солдаты».
Некоторое время назад за вклад в развитие отечественной культуры и искусства звания заслуженного артиста России удостоили Дениса Майданова.
