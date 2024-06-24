Токаев выразил соболезнования Путину после теракта в Дагестане

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил своему российскому коллеге Владимиру Путину соболезнования после терактов в Дагестане. Об этом пишет пресс-служба казахского лидера.
«Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил президенту России Владимиру Путину искренние соболезнования и сочувствие в связи с террористическими атаками на православные храмы и синагогу в Дагестане, которые привели к жертвам среди священнослужителей и представителей правоохранительных органов», — передаёт пресс-служба президента Казахстана его слова.
Токаев также предложил поддержку в проведении оперативно-розыскной деятельности по линии силовых ведомств.
Кроме того, лидер Казахстана подчеркнул, что его страна решительно осуждает подобные деяния и считает необходимым развивать многостороннее сотрудничество для борьбы с терроризмом в рамках ООН, ШОС и других авторитетных международных организаций.
Напомним, в воскресенье в Дербенте и Махачкале произошли вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС.
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