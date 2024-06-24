В одном из убитых боевиков в Дагестане узнали бойца ММА

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Один из боевиков, ликвидированных дагестанскими силовиками, мог быть бойцом ММА Гаджимурадом Кагировым, пишет Telegram-канал Mash.
По предварительной информации, Каиров мог быть одним из боевиков, уничтоженных в ходе контртеррористической операции в Дербенте. Отмечается, что спортсмен является учеником школы Абдулманапа Нурмагомедова и бойцом клуба его сына Хабиба Eagles MMA.
Ранее Национальный антитеррористический комитет (НАК) России заявил, что обезврежено пять террористов: трое в Махачкале и двое в Дербенте.
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Александр Климов