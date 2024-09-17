Токаев заявил о невозможности победы над Россией в военном плане

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Россия является непобедимой в военном плане. Об этом он сообщил на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в Астане, передает пресс-служба главы республики в своем Telegram-канале.
Токаев обсудил с Шольцем вопросы урегулирования конфликта на Украине и подчеркнул, что дальнейшая эскалация военных действий может привести к катастрофическим последствиям для всего мира.
Президент Казахстана также подчеркнул, что в российско-украинском конфликте в первую очередь пострадают страны, прямо вовлеченные в него. Токаев выразил уверенность, что возможности для достижения мира еще существуют, и призвал к учету мирных инициатив, предложенных различными государствами, такими как Китай и Бразилия.
Ранее, в сентябре 2023 года, Токаев заявлял, что настало время для «мудрой дипломатии» в разрешении конфликта между Россией и Украиной, и подчеркнул важность проведения переговоров с учетом интересов обеих сторон.
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«Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима. Дальнейшая эскалация войны приведет к непоправимым последствиям для всего человечества», — отметил он.
Президент Казахстана также подчеркнул, что в российско-украинском конфликте в первую очередь пострадают страны, прямо вовлеченные в него. Токаев выразил уверенность, что возможности для достижения мира еще существуют, и призвал к учету мирных инициатив, предложенных различными государствами, такими как Китай и Бразилия.
Ранее, в сентябре 2023 года, Токаев заявлял, что настало время для «мудрой дипломатии» в разрешении конфликта между Россией и Украиной, и подчеркнул важность проведения переговоров с учетом интересов обеих сторон.
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Елена Перлова