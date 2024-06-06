Токио назвал неприемлемыми названные Путиным условия возобновления диалога

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Японское правительство считает «несправедливыми и неприемлемыми» слова Путина о том, что возобновление российско-японского диалога возможно только после смены Токио позиции по Украине. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси.
Выступая на регулярной пресс-конференции, он прокомментировал заявление российского лидера о возможности возобновления обсуждения мирного договора с Японией. Путин, в частности, сказал, что Москва не отказывается для диалога, но препятствием для него является, в числе прочего, то, что официальный Токио присоединился к призывам нанести России стратегическое поражение.
Ёсимаса Хаяси назвал позицию Москвы, которая «пытается переложить ответственность на Японию, несправедливой и совершенно неприемлемой». Он также подчеркнул, что позиция японского правительства по решению проблемы северных территорий (так в Японии называют южную часть Курильских островов) и по заключению российско-японского мирного договора остаётся неизменной.
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Александр Бойцов