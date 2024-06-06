Токио назвал неприемлемыми названные Путиным условия возобновления диалога

Японское правительство считает «несправедливыми и неприемлемыми» слова Путина о том, что возобновление российско-японского диалога возможно только после смены Токио позиции по Украине. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси.