В Японии указали на изменение вьетнамской позиции по Украине

Фото: Официальный сайт Кремля
Приглашение российского лидера Владимира Путина посетить Вьетнам говорит об изменении вьетнамской позиции по конфликту на Украине, об этом пишет японское издание JB Press.
В марте 2024 года генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг пригласил Владимира Путина посетить Вьетнам.
Как пишет JB, Вьетнаму по опыту войны с США известно, что исход подобных сухопутных конфликтов определяется количеством личного состава, а также моральным духом военнослужащих. Именно поэтому сейчас Вьетнам сменил свою нейтральную позицию по украинскому конфликту на веру в победу России.
Как отмечает автор статьи, вьетнамское руководство осознало, что нейтральная позиция вредит интересам страны. На фоне ухудшения отношений с США Вьетнам окончательно выбрал сторону России и пригласил Владимира Путина в страну с официальным визитом.
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Как пишет JB, Вьетнаму по опыту войны с США известно, что исход подобных сухопутных конфликтов определяется количеством личного состава, а также моральным духом военнослужащих. Именно поэтому сейчас Вьетнам сменил свою нейтральную позицию по украинскому конфликту на веру в победу России.
Как отмечает автор статьи, вьетнамское руководство осознало, что нейтральная позиция вредит интересам страны. На фоне ухудшения отношений с США Вьетнам окончательно выбрал сторону России и пригласил Владимира Путина в страну с официальным визитом.
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Евгения Парфентьева