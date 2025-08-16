Японская актриса и певица Томо Сакураи скончалась от рака перед концертом в Токио

16 августа 2025, 19:21

Томо Сакураи (Фото: Инстаграм*/sakuraitomo910)

В среду, 13 августа, на 54-году жизни скончалась японская актриса и певица Томо Сакураи (настоящее имя Томоэ Хатта) после продолжительной борьбы с онкологией. Об этом сообщила ее семья.





В начале месяца артистку экстренно госпитализировали, но ее состояние только ухудшалось. Она умерла за три дня до запланированного концерта в Токио. Причиной смерти стал рак с множественными метастазами.

«Выражаем глубочайшую благодарность за многочисленные сообщения поддержки и сочувствия, которые мы получили при ее жизни», – говорится в сообщении.