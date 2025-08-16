Достижения.рф

Японская актриса и певица Томо Сакураи скончалась от рака перед концертом в Токио

Томо Сакураи (Фото: Инстаграм*/sakuraitomo910)

В среду, 13 августа, на 54-году жизни скончалась японская актриса и певица Томо Сакураи (настоящее имя Томоэ Хатта) после продолжительной борьбы с онкологией. Об этом сообщила ее семья.



В начале месяца артистку экстренно госпитализировали, но ее состояние только ухудшалось. Она умерла за три дня до запланированного концерта в Токио. Причиной смерти стал рак с множественными метастазами.

«Выражаем глубочайшую благодарность за многочисленные сообщения поддержки и сочувствия, которые мы получили при ее жизни», – говорится в сообщении.
Родные артистки также извинились перед ее фанатами в связи с трагедий и попросили не беспокоить их вопросами, касающихся похорон.

Томо Сакураи родилась в 1971 году в Тибе. В 16 лет она стала участницей айдол-группы Lemon Angel, в составе которой записала пять альбомов. В последующие годы также прославилась как актриса и сэйю (актер дубляжа). За свою жизнь участвовала в работе над 37 кино- и телепроектами. В частности озвучивала персонажей из сериалов «Покемон», «Атака титанов» и «Самурай Икс».

*Запрещен в РФ
