«Только Господь Бог вечен»: Путин высказался о бессмертии

04 декабря 2025, 22:57

Владимир Путин высказался о границах человеческой жизни и смерти

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Во время беседы с телеканалом India Today президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, возможно ли человечеству приблизиться к бессмертию.





Российский лидер подчеркнул, что в природе всё имеет свой конец, и единственное, что может претендовать на вечность, — это Бог.





«Все конечно. Только Господь Бог вечен», — отметил он.