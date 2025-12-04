«Только Господь Бог вечен»: Путин высказался о бессмертии
Владимир Путин высказался о границах человеческой жизни и смерти
Во время беседы с телеканалом India Today президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, возможно ли человечеству приблизиться к бессмертию.
Российский лидер подчеркнул, что в природе всё имеет свой конец, и единственное, что может претендовать на вечность, — это Бог.
«Все конечно. Только Господь Бог вечен», — отметил он.Ранее, 19 ноября, Путин говорил о стремлении России увеличить среднюю продолжительность жизни. По его словам, теоретически этот показатель можно было бы поднять и до 150 лет, однако даже такая цифра не станет пределом для стремлений государства.