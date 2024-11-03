Только половина израильских заложников ХАМАС до сих пор жива, пишет Israel Hayom

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Лишь около половины от общего числа заложников, удерживаемых с октября прошлого года палестинским движением ХАМАС на территории сектора Газа, до сих пор живы. Об этом сообщила израильская газета Israel Hayom.
Отмечается, что в настоящее время в руках палестинских боевиков находится 51 живой израильский заложник. Все остальные уже мертвы, хотя официально об их гибели не сообщалось.
Ранее, в сентябре, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе заседания комиссии кнессета по иностранным делам и безопасности сообщил, что половина заложников всё ещё жива. Хотя на официальном уровне сообщалось о гибели лишь 37 заложников, тела которых до сих пор удерживаются на территории Газы.
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Анастасия Чинкова