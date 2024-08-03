«Только рушат»: Захарова прокомментировала слова Буданова* про Крымский мост

Бишкек рассчитывает, что возможные ограничения на работу для трудовых мигрантов в России не затронут ее граждан, поскольку свободный и равноправный доступ к трудовому рынку — это основополагающий принцип ЕАЭС. Об этом заявил вице-премьер республики Эдиль Байсалов на своей странице в социальной сети X.