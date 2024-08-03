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Слова главы украинской разведки Кирилла Буданова* про подготовку атаки на Крымский мост являются терроризмом в чистом виде. Об этом заявила российский дипломат Мария Захарова в беседе с «Известиями».
«Заявления Буданова — терроризм в чистом виде. Но удивляет то, что он обозначил сроки — несколько месяцев. Не является ли это частью предвыборной кампании в США, в ходе которой должны быть представлены убедительные доказательства «достижений» Белого дома и Банковой?» — спросила официальный представитель МИД РФ.Захарова подчеркнула, что Вашингтон не способен ничего построить в украинской республике, включая демократию и мосты, а может только рушить. Керченский мост, по ее словам, не дает покоя ни Киеву, ни его западным союзникам, однако он является символом того, что народ России стремится к миру и труду.
*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
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Никита Кротов