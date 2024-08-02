Захарова: Выход Киева из некоторых соглашений не влияет на взаимодействие в СНГ

Фото: пресс-служба МИД РФ
Прекращение для Украины действия некоторых международных договоров никак не влияет на развитие взаимодействия между странами в рамках Содружества независимых государств (СНГ). Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
В разговоре с РИА Новости она рассказала, что исполком СНГ получил от Киева уведомления о выходе из 134 соглашений.
Она пояснила, что СНГ является форматом, направленным на нужды людей и развитие сотрудничества в жизненно важных сферах. Вопрос о причинах, по которым Украина остаётся участником некоторых договоров, логичнее адресовать Киеву, отметила Захарова. Она подчеркнула, что выход Киева из соглашений никак не повлияет на многоплановое взаимодействие на площадке СНГ в рамках взаимовыгодной межрегиональной интеграции.
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«Конечно, это дело самой Украины, но, как мы неоднократно отмечали, такие шаги наносят ущерб, прежде всего, интересам украинского народа», — сказала спикер МИД.
Она пояснила, что СНГ является форматом, направленным на нужды людей и развитие сотрудничества в жизненно важных сферах. Вопрос о причинах, по которым Украина остаётся участником некоторых договоров, логичнее адресовать Киеву, отметила Захарова. Она подчеркнула, что выход Киева из соглашений никак не повлияет на многоплановое взаимодействие на площадке СНГ в рамках взаимовыгодной межрегиональной интеграции.
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Александр Бойцов