Торговое судно, загоревшееся у берегов Йемена, тонет

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Торговое судно, на котором ранее вспыхнул пожар после атаки у берегов Йемена, продолжает гореть и тонет. Экипаж был эвакуирован, сообщает в субботу управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС.
«UKMTO было уведомлено, что 15 июня в 12:27 по всемирному координированному времени (15:27 мск) экипаж торгового судна покинул корабль. Капитан также сообщил, что судно все еще в огне и тонет», — говорится в заявлении на сайте управления.В четверг управление сообщило, что пожар начался на торговом судне у берегов порта Аден в Йемене после попадания двух снарядов. Позже стало известно о третьем попадании, однако пожар удалось частично взять под контроль, и судно продолжило движение к следующему порту.
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Артем Кузьмин