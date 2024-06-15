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Торговое судно, загоревшееся у берегов Йемена, тонет

15 июня 2024, 20:34
Фото: istock / Dikuch

Фото: istock / Dikuch

Торговое судно, на котором ранее вспыхнул пожар после атаки у берегов Йемена, продолжает гореть и тонет. Экипаж был эвакуирован, сообщает в субботу управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС.


«UKMTO было уведомлено, что 15 июня в 12:27 по всемирному координированному времени (15:27 мск) экипаж торгового судна покинул корабль. Капитан также сообщил, что судно все еще в огне и тонет», — говорится в заявлении на сайте управления.
В четверг управление сообщило, что пожар начался на торговом судне у берегов порта Аден в Йемене после попадания двух снарядов. Позже стало известно о третьем попадании, однако пожар удалось частично взять под контроль, и судно продолжило движение к следующему порту.

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#море
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#корабль
#контроль
В Рафахе восемь израильских военных погибли при взрыве БТР
15 июня 2024, 20:14

Фото: iStock/e-crow

Восемь израильских военнослужащих погибли при взрыве инженерного БТР во время боевых действий в Рафахе, на юге сектора Газа, сообщило израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ» в субботу.
Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила гибель капитана Вассема Махмуда, заместителя командира роты 601-го батальона инженерных войск. В этом же инциденте погибли еще семь солдат ЦАХАЛ, чьи имена пока не разглашаются.

The Times of Israel сообщает, что это самый значительный по числу жертв инцидент для израильской армии с января текущего года. Происшествие случилось рано утром в субботу, когда колонна военных возвращалась после ночной операции к захваченным у палестинских радикалов зданиям для отдыха.

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США нанесли удар по главарю ИГИЛ* в Сомали
NBC: в мае США нанесли удар по главарю ИГИЛ* в Сомали
15 июня 2024, 19:59

Фото: iStock/rarrarorro

США нанесли удар по Сомали с целью ликвидировать лидера террористической группировки «Исламское государство»* Абдулкадира Мумина, сообщает NBC. Удар был нанесен 31 мая, но подробности о цели стали известны только недавно.
По данным телеканала, авиаудар по боевикам ИГИЛ* произошел в 81 километре от города Босасо. В результате атаки были ликвидированы трое террористов. Однако подтверждения гибели Мумина американские военные не предоставили.

Ранее сообщалось о нападении боевиков, связанных с «Исламским государством», на посольство США в Ливане. Один из нападавших был ранен и задержан, другой ликвидирован, а третьему удалось скрыться.

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#военные
#теракт
#мир
#посольство
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Румыния отказала Белоруссии в участии в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ
15 июня 2024, 19:45

Фото: iStock/starpik

Румыния отказала Белоруссии в участии в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря румынского МИД.
«Румыния решила не допускать к участию в сессии ПА ОБСЕ не только российскую делегацию, но и белорусскую», — указано в сообщении.
14 июня стало известно, что Румыния отказала в выдаче виз российской делегации. В ноте румынского Министерства иностранных дел указано, что въезд в страну запрещен всем делегатам из-за «агрессии против Украины».

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#визы
#румыния
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Песков заявил, что не знал, с какими тезисами выступит Путин на встрече в МИД РФ
15 июня 2024, 18:58

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что не знал, с какими тезисами выступит Владимир Путин на встрече с руководством российского внешнеполитического ведомства.
Об этом представитель Кремля рассказал в интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину, фрагмент из которого тот опубликовал в своём телеграм-канале. Представитель СМИ спросил пресс-секретаря, имел ли он представление о том, что президент неожиданно выступит с мирными инициативами по урегулированию украинского конфликта.

«Я не знал», — просто и откровенно ответил Песков.

На вопрос Зарубина, знал ли об этом ещё кто-нибудь, интервьюируемый резонно напомнил, что он является пресс-секретарём только одного человека.

Накануне, 14 июня, Владимир Путин во время встречи с руководством МИД РФ озвучил условия для начала мирных переговоров по Украине. Во-первых, Киев должен отвести все войска за пределы новых российских регионов. Во-вторых, Украине следует официально заявить о своём неприсоединении к НАТО. Российский лидер подчеркнул, что в случае выполнения Киевом этих условий военные действия будут немедленно прекращены.

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#песков
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Испания после перерыва возобновила импорт железа и стали из России
15 июня 2024, 18:48

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

Испания возобновила импорт железа и стали из России после трехмесячного перерыва. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на анализ соответствующих статистических данных.
Агентство отмечает, что Испания прекратила импорт железа и стали из России в декабре 2023 года, но возобновила его с середины 2024 года. Общий объем поставок составил 21,3 тысячи тонн, стоимость которых оценивается в 8 миллионов евро.

Кроме того, Испания значительно увеличила закупки российского алюминия и титана.

В марте газета «Ведомости» со ссылкой на данные Eurostat сообщила, что в январе 2024 года экспорт российского необработанного алюминия в страны Евросоюза (ЕС) существенно вырос. Объем поставок увеличился на 66 процентов по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 26 253 тонн.

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#ес
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Премьер Италии связала размораживание активов РФ с мирным процессом по Украине
15 июня 2024, 18:19

Фото: governo.it

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони увязала возможность размораживания российских активов с продвижением мирного процесса в Украине и выплатами компенсаций Киеву. Это заявление она сделала на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи (G7), сообщает ТАСС.
«Вопрос размораживания российских активов непосредственно связан с ходом мирных переговоров, включая обсуждение финансирования восстановления Украины», — заявила Мелони.
Ранее сообщалось, что лидеры стран G7 договорились выделить Украине $50 млрд до конца года, используя замороженные российские активы.

С начала специальной военной операции России в Украине в 2022 году западные страны заблокировали активы Центрального банка РФ на сумму около €260 млрд, большая часть которых находится в бельгийском Euroclear.

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#страны
#операции
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Депутат ГД Шеремет назвал отказ Киева рассматривать предложения Путина слабостью
15 июня 2024, 18:13

Фото: сайт Госдумы РФ

Отказ Киева от российского предложения по урегулированию украинского конфликта показывает политическую слабость главы киевского режима Владимира Зеленского. Такое заявление в разговоре с РИА Новости сделал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
«Нежелание Зеленского рассматривать реальную формулу мира, предложенную президентом России, говорит о его политической слабости, продажности, наплевательском отношении к украинскому народу и полной зависимости от западных хозяев», – сказал парламентарий.

Перед этим Зеленский отверг предложение российского лидера Владимира Путина, касающееся урегулирования конфликта на Украине. Бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон заявлял, что Путин мог бы договориться о мире с генералом Валерием Залужным или же с нынешним главкомом ВСУ Александром Сырским.

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#госдума
#новости
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«Слет любителей устриц»: почему саммит по Украине в Швейцарии бесполезен
Эксперт Смирнов: отсутствие России на саммите по Украине делает его бесполезным
15 июня 2024, 17:57

Фото:istockphoto/RossHelen

Отсутствие российской стороны на швейцарском саммите по Украине делает мероприятие бесполезным. Такое заявление в беседе с РИА Новости сделал председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.
«Отсутствие России и участие нелегитимного (Владимира) Зеленского в швейцарской конференции делает ее аналогом бесполезной «Крымской платформы», – сказал собеседник агентства.

Смирнов добавил, что подобные тусовки Запада уже давно считаются «международным слетом любителей устриц», от которых ничего не стоит ожидать, кроме пустых заявлений.

Конференция по украинскому кризису проходит на швейцарском курорте Бюргеншток до 16 июня. В ней примут участие 90 стран. По заявлению Кремля, поиск вариантов путей для выхода из ситуации в конфликте на Украине без российского участия не имеет перспектив и является нелогичным.

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#швейцария
#украина
#саммит
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Ермак: Киев ищет возможность передать России наработки «саммита мира»
15 июня 2024, 17:55

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Украина будет искать возможность передать России наработки по «мирному плану», которые будут достигнуты совместно с западными партнёрами на конференции в Швейцарии. Об этом заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
Видеозапись его выступления опубликовал «24 канал». По мнению украинского чиновника, передача таких наработок может произойти во время следующего саммита. О необходимости проведения второй встречи уже с участием России ранее говорила президент Швейцарии Виола Амхерд. При этом, по словам Ермака, Киев не готов идти ни на какие территориальные уступки.

Накануне, 14 июня, во время встречи с руководством МИД РФ президент Владимир Путин озвучил условия проведения мирных переговоров с Украиной. Во-первых, Киев должен отвести войска с территории новых регионов России. Во-вторых, Украина должна заявить о своём неучастии в НАТО. Российский лидер подчеркнул, что после выполнения Киевом этих условий военные действия прекратятся в тот же момент.

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#владимир путин
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