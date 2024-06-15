Судно с 271 пассажиром затонуло в Демократической Республике Конго

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Судно, на борту которого находился 271 пассажир, затонуло в Демократической Республике Конго. Об этом сообщает Actualite, со ссылкой на заявление министра МВД, безопасности, а также по вопросам традиционного права Жакемана Шабани.
«Судно HB la Saintet, на борту которого находился как минимум 271 человек, затонуло близ населенного пункта Ледиба в районе Болобо на севере страны, оно следовало из Мушие в Киншасу», – сказал Шабани, добавив, что на место трагедии правительством направлены спасатели и следственная группа.
По словам министра, судьба находившихся на борту людей неизвестна. Инцидент случился на реке Ква, являющейся притоком Конго.
А тем временем стало известно, какое судно затонуло в Балтике. Подробнее в материале «Радио 1».
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Никита Кротов