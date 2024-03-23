Украина подготовила «окно» для террористов из «Крокуса», заявил Путин

Фото: сайт Кремля
Украина, по предварительным данным, подготовила «окно» для перехода террористов за границу. Об этом в обращении к гражданам сообщил президент России Владимир Путин.
Ранее ФСБ сообщала, что террористы пытались покинуть страну через российско-украинскую границу. Их задержали в Брянской области.
Он подчеркнул, что произошедшее накануне вечером в подмосковном «Крокус Сити Холле» – это «кровавый и варварский теракт».
Следственные и правоохранительные органы установят все детали этого террористического акта.
Путин объявил 24 марта днём общенационального траура.
Во многих регионах России в связи с трагедией были отменены массовые культурные, спортивные и иные мероприятия. На билбордах и электронных экранах появились надписи с соболезнованиями.
Читайте также:
Путин: всем пострадавшим при теракте в «Крокусе» окажут помощь
Путин назвал 24 марта днём общенационального траура
«Понесут наказание»: Путин заявил, что все причастные к теракту в «Крокусе» будут найдены
Он подчеркнул, что произошедшее накануне вечером в подмосковном «Крокус Сити Холле» – это «кровавый и варварский теракт».
Путин объявил 24 марта днём общенационального траура.
Во многих регионах России в связи с трагедией были отменены массовые культурные, спортивные и иные мероприятия. На билбордах и электронных экранах появились надписи с соболезнованиями.
Читайте также:
Путин: всем пострадавшим при теракте в «Крокусе» окажут помощь
Путин назвал 24 марта днём общенационального траура
«Понесут наказание»: Путин заявил, что все причастные к теракту в «Крокусе» будут найдены
Анастасия Чинкова