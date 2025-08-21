Трамп анонсировал интересные времена в вопросе конфликта на Украине

21 августа 2025, 18:09

Дональд Трамп (Фото: iStock/olya_steckel)

Президент США Дональд Трамп анонсировал интересные времена в вопросе урегулирования украинского конфликта. Об этом американский лидер написал на своей странице в соцсети Truth Social.





При этом Трамп не уточнил, что именно он имеет в виду. Кроме этого, президент в очередной раз напомнил о том, что при его правлении страной конфликта на Украине бы не случилось. К тому же Трамп назвал своего предшественника Джо Байдена «жуликоватым и совершенно некомпетентным».





«Как бы то ни было, эта война никогда бы не началась. Будь я президентом - без шанса. Впереди интересные времена», — написал Трамп.